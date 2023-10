České přesuny na farmu, do AHL míří gólmani Dobeš a Patera a útočníci Myšák a Brabenec

České přesuny na farmu, do AHL míří gólmani Dobeš a Patera a útočníci Myšák a Brabenec

Český hokejový brankář Jakub Dobeš (22) a útočník Jan Myšák (21) opustili přípravný kemp Montrealu a přesunuli se na farmu do Lavalu. Dobeš do nižší AHL zamířil na konci března po dvou letech na Ohio State University v NCAA, ale do zápasu nezasáhl. Myšák v Lavalu strávil celý minulý ročník a také část sezony 2020/21. Na farmu putují také útočník Jakub Brabenec (20) a brankář Jiří Patera (24), barvy Vegas vymění za dres Hendersonu.

Dobeše si vybral Montreal v roce 2020 v 5. kole draftu a letos v březnu s ním podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt. Odchovanec Havířova odešel do Severní Ameriky z Chomutova už v 16 letech. V sezoně 2021/22 byl na Ohio State University zvolen nejlepším brankářem NCAA a podělil se s obráncem Lukem Hughesem o cenu pro nejlepšího nováčka soutěže.

Myšák v minulém ročníku vinou zranění sehrál jen 40 utkání a připsal si devět bodů za pět branek a čtyři asistence. Montreal si ho vybral v roce 2020 ve 2. kole, ale na premiéru v NHL odchovanec Litvínova stále čeká. V AHL má bývalý kapitán české reprezentační dvacítky na kontě 62 utkání a 11 bodů za sedm gólů a čtyři přihrávky. S Canadiens mu vstoupí v platnost druhý rok tříleté nováčkovské smlouvy.

V sezoně 2018/19 se Myšák stal druhým nejmladším střelcem v extralize ve věku 16 let a 89 dnů. Zaostal jen za Rostislavem Oleszem, který se trefil v roce 2001 za Vítkovice ve věku 16 let a 11 dnů. Za Litvínov v extralize odehrál 74 utkání a nasbíral 26 bodů za 13 branek a stejný počet asistencí. Naposledy za mateřský klub hrál v úvodu sezoně 2020/21 při pandemii koronaviru. V části ročníku 2019/20 a v celé sezoně 2021/22 působil v Hamiltonu v juniorské OHL, kterou s Bulldogs loni ovládl.

Dvojice opouští i tým Vegas

Patera za Vegas odchytal v březnu v NHL dva zápasy a měl průměr 2,5 obdržené branky a úspěšnost zákroků 92,9 procenta. Mezi držiteli Stanleyova poháru není. Převážně působil v Hendersonu, kde měl v 31 duelech průměr 2,86 inkasovaného gólu na utkání a úspěšnost 91,1 procenta.

Golden Knights draftovali Pateru v roce 2017 v 6. kole. Letos v červenci podepsal s Vegas nový roční dvoucestný kontrakt na 775 tisíc dolarů, při působení na farmě si vydělá za sezonu jen 100 tisíc dolarů.

Brabence si Vegas vybralo předloni ve 4. kole draftu a loni v prosinci s ním uzavřelo tříletý nováčkovský kontakt. Syn někdejšího českého reprezentanta Kamila Brabence a vnuk stejnojmenné basketbalové legendy odešel po draftu do Severní Ameriky z mateřské Komety Brno, za kterou v extralize sehrál 25 zápasů a připsal si gól a asistenci.