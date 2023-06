Rulík: Správní lidé jsou prioritou, na domácím MS chceme zvedat diváky ze sedadel

Nový kouč hokejové reprezentace Radim Rulík (58) na dnešní tiskové konferenci ke změnám v realizačním týmu uvedl, že nabídku na převzetí prestižního postu nemusel nijak zvažovat. Velmi rychle se totiž naplnil základní předpoklad pro to, aby souhlasně kývl. Tím byla chuť kolegů z trenérského štábu úspěšné dvacítky, která získala na přelomu roku na mistrovství světa v Kanadě stříbro, jít do toho s ním. A právě styl hokeje, s nímž junioři překvapivý úspěch vybojovali, chce Rulík praktikovat i u A-týmu.

Rulík, jehož začátkem května odvolalo z pozice hlavního kouče Dynama vedení extraligových Pardubic, chtěl mít jistotu, že celý realizační tým bude na stejné vlně. "Pro mě bylo naprostou prioritou, zda do toho se mnou ti kluci půjdou, abych měl kolem sebe správné lidi. S lidmi, které neznám, bych do toho nešel. Takhle jsem o nabídce nemusel nijak přemýšlet, když na to kývli," prohlásil Rulík.

Na střídačce ho budou doplňovat jako asistenti Jiří Kalous, Marek Židlický a kouč brankářů Ondřej Pavelec. "Vytvořil se mezi námi výborný pracovní vztah, vynikající chemie. Skvěle jsem se doplňovali a rozuměli jsme si. Jsem proto moc rád, že můžeme pokračovat se stejným realizačním týmem i u A-týmu," pochvaloval si Rulík, jenž má s kolegy jasno i o jednotlivých úlohách.

"Marek se zaměří na hru obránců a na hru v přesilovkách a oslabeních, Jirka na speciální týmy při hře šest na pět i pět na šest a bude sledovat, zda soupeř během utkání nemění rytmus hry, abychom na to dokázali včas zareagovat. Ondra bude mít na starost samozřejmě brankáře. A já primárně útočníky a hru speciálních formací," přiblížil Rulík.

U prvního týmu má lepší možnosti

Věří, že s hokejem, který společně vštípili dvacítce, lze uspět i na hlavní reprezentační scéně. "Myslím, že jsem byl osloven právě proto, jaký systém jsem praktikoval na dvacítkách. Chceme jít svou cestou, které věříme. A věříme, že když touto cestou půjdeme, přinese nám to úspěchy. Rádi bychom se prezentovali aktivní a agresivní celoplošnou obranou, určovali tempo zápasu, byli maximálně sebevědomým týmem hlavně na kotouči, měli maximální tlak do brány a udrželi disciplínu, protože jsme si vědomi, že speciální formace pak rozhodují," řekl Rulík.

Je přesvědčený, že u áčka má naopak o něco lepší možnosti. "U dvacítky máte daleko menší seznam hráčů, kteří jsou k dispozici, ale co se týká hokeje samotného, tak když se podíváte na týmy USA, Kanady a dalších, vidíte stejný styl hokeje u osmnáctky, dvacítky a A-týmu. Je to jeden systém hry, který se snaží hrát, jako přes kopírák. Ta změna (oproti dosavadnímu systému hry) bude určitý proces, ale věřím, že je jen otázkou času, kdy se do toho dostaneme. A hráči NHL to mají z 80 až 90 procent zažité, tam do toho netřeba moc zasahovat," podotkl Rulík.

Právě stylem hokeje chce zaujmout v květnu na domácím šampionátu. Dobře ví, že výsledek a umístění pak závisí na mnoha okolnostech. "Je úžasné, že budeme hrát doma, chceme výkonem zvednout diváky ze sedadel. Je to ale samozřejmě sport, jednou se to k vám může přiklonit, jindy se to odkloní. Stačí vzpomenout na rok 2004, kdy jsme doma vypadli na penalty s USA, přestože jsme vedli 2:0. Pak byl rok 2005, kdy jsem byl součástí trenérského štábu Vládi Růžičky, znovu ve čtvrtfinále právě s USA jsme 0:2 prohrávali, ale na penalty jsme postoupili my a stali se mistry světa," připomněl Rulík.

Základem podle něho bude co nejvíc poznat hráče a vazby mezi nimi, aby mělo mužstvo správnou chemii. "To je klíčová věc, těžko se do toho můžeme trefit, pokud nebudeme mít přečtené naše hokejisty do detailu. Uděláme všechno pro to, abychom kluky poznali a dokázali jim najít prostor a vhodné místo, aby pak oni mohli podat co nejlepší výkon," ujistil Rulík.

Kostra se vytvoří během turnajů EHT

Se staronovým generálním manažerem Petrem Nedvědem a jeho asistentem Martinem Havlátem je domluvený na sledování hráčů. "Nominaci vždy budeme konzultovat s Petrem dohromady. Nominace jde za námi dvěma, ten vztah je padesát na padesát, i když ji pak budu oznamovat já. Jsme si vědomi vážnosti situace. Chceme vytvořit kostru týmu během turnajů Euro Hockey Tour a nechtěli bychom tým moc měnit, i když je zřejmé, že některé změny budeme muset dělat kvůli zranění a třeba propadu výkonnosti. Chceme se zápas od zápasu a turnaj od turnaje zlepšovat, posouvat herní výkon," zdůraznil Rulík.

Oslovený byl podle svých slov minulý týden po zasedání výkonného výboru. Spekulace o jeho nástupu ale kolují mnohem déle. "Jsem rád, že už to mám za sebou. Byl to těžký týden. A nebylo to příjemné, protože mě lidé neustále bombardovali. Vnímal jsem to, ale pořád jsem měl hlavu u dvacítky. Jsem rád, že to takhle dopadlo a naše práce nezůstala nepovšimnutá. Díky tomu jsme teď u A-týmu. Že bude šampionát v Praze, to nehrálo roli, i když je samozřejmě zajímavé, že to vyšlo na tuhle ohromně sledovanou akci," konstatoval Rulík.

Obavy, že by mu scházela každodenní práce s mužstvem, na niž je zvyklý z angažmá v klubech, nemá. "Budu jezdit do klubů, koukat se na tréninky, koukat se na zápasy, opravdu nebude den, abych vynechal. Chci být neustále v kontaktu s hokejem a ani na chvíli z toho nevypadnout," řekl Rulík. Čas mu zabere i úzká spolupráce s dvacítkou. "Už teď v červenci budu na nejbližší akci. Chtěl bych být i na mistrovství světa trenérem v hledišti. A rád vypomůžu se skautingem nebo sledováním soupeřů. Patrik Augusta pak zase pomůže nám," nastínil Rulík.

Spolupráce s Karim byla obohacující

Podobně pomáhal jeho realizačnímu týmu předchůdce na střídačce A-týmu, dnes odvolaný Kari Jalonen. Volat mu Rulík neplánoval. "Nevím. Teď by mu to asi nebylo příjemné. Nechám to teď být a pak uvidíme. Mezi námi ale nedošlo vůbec k ničemu špatnému. Já jsem ho neodvolal a nemůžu za to. Takový je trenérský život. Pokud neuspějeme my, dopadneme úplně stejně. To mi je jasné. Spolupráce s Karim byla obohacující a jsem rád, že jsem ho poznal," ujistil Rulík.

Zaznamenal také názor finského odborníka, že na aktivnější útočnou hru nemá český tým v současnosti dostatek kvalitních hráčů. "Já Kariho názor plně respektuju. Ale když si vezmu dvacítky, tak jsme medaili uhráli po 18 letech. Doteď jsme furt žehrali, že nebruslíme a nestačíme, ale najednou to tam bylo a šlo to. Musíme mít hokej založený na sebevědomí. Pak hráči dokážou posunout své výkony - jako jsme to viděli u Německa nebo Lotyšska na letošním šampionátu," připomněl Rulík.

Alois Hadamczik během tiskové konference. Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Chce dát prostor i oporám stříbrné dvacítky či dalším mladým hráčům. "V NHL máme kluků míň a míň, musíme se koukat i na hráče z AHL. Když budeme mít k dispozici hráče z NHL, tak je samozřejmě využijeme. Chceme ale zařazovat mladé hráče. Uvidíme, jak to bude vypadat se šesticí těch, kteří by se do NHL brzy prosadit: útočníci Šapovaliv, Brabenec a Kulich a obránci Svozil, Jiříček a Špaček. A pokud tomu situace bude nakloněná, nebojíme se vůbec toho, že by třeba některý hráč měl hrát dvacítky a pak i seniorský šampionát v Praze," řekl Rulík.

Což ale neznamená, že by nechtěl využít i ty zkušené. Konkrétně dostal dotaz na sedmatřicetiletého Romana Červenku, kapitána týmu z posledních dvou MS. "Rozhoduje výkonnost a chuť. Věk sám o sobě nehraje vůbec žádnou roli. Pokud bude zdravý... Je to výjimečný hokejista, takže si myslím, že každý trenér by takového hráče chtěl v týmu mít," uvedl Rulík.