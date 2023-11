Premiéra na výbornou. Není to o mně, ale o hráčích, uvedl nový trenér národního týmu Rulík

Vydařenou premiéru v roli hlavního trenéra hokejové reprezentace dnes ve Växjö zažil Radim Rulík (58). Národní tým porazil ve vyprodané Vida Areně zejména zásluhou vydařené první třetiny domácí Švédsko 5:2. Zkušený kouč však v rozhovoru s novináři ocenil hlavně výkon hráčů.

"Nemůžu říct, že bych si maloval, že takhle začneme. Není to o mně, ale hráčích. Jsem rád, že jsme hráli odvážně a myslím si, že jsme za to byli odměněni. Myslím si, že jsme soupeře trošku překvapili aktivitou," řekl Rulík po úvodním utkání turnaje Karjala.

Úvodní třetinu označil za excelentní. "Po dvou to bylo 5:1, to byl základ dnešnímu zápasu," podotkl nástupce Kariho Jalonena.

Statistiky zápasu Livesport

Český tým se na severu Evropy prezentoval aktivní hrou a dařilo se mu plnit taktické pokyny. "Měli jsme tři tréninky, které byly zaměřené na systém a jsme rádi, že jsme první utkání takhle zvládli," řekl Rulík, jenž v předešlé sezoně dovedl juniorskou reprezentaci ke stříbrným medailím z MS. "Vše je postupná práce. Zápas k zápasu, turnaj k turnaji. Budeme pracovat na tom, abychom hráče dostali do systému a byli si v něm opravdu jistí," podotkl.

I přes výhru Rulík našel na české hře chyby. "Samozřejmě, vždy se něco objeví. Hlídám si, abychom to zachytili včas, když bychom od něčeho ustupovali. A párkrát to tam bylo. Pustili jsme střední pásmo a oni hned nabrali rychlost. Pak byli jako ryba ve vodě. Jsem ale rád, že se nám to moc nestávalo, i když jsme z toho dostali druhý gól," poukázal na situaci ze 49. minuty, kdy Švédové po rychlém protiútoku a pohotové dorážce snížili na konečných 2:5.

Velkou zásluhu na dnešní výhře měl debutující brankář Jakub Málek. Předvedl důležité zákroky na začátku za stavu 0:0 i v samotném závěru. "I v kabině jsem ocenil nejen mužstvo, ale i jeho výkon. Bylo pár hodně nebezpečných střel a on nás podržel. Myslím si, že předvedl výborný výkon," řekl Rulík a zároveň ocenil i dalšího nováčka Adama Kubíka, jenž se zapsal mezi střelce. "Jsem zároveň rád, že si šance dokázaly vytvořit všechny čtyři formace," dodal Rulík.