Safin překvapil. Bývalý útočník Sparty se vzdal českého občanství, měl by získat ruský pas

Safin překvapil. Bývalý útočník Sparty se vzdal českého občanství, měl by získat ruský pas

Hokejový útočník Ostap Safin (24), který se stal minulý týden posilou Lady Togliatti v KHL, se vzdal českého občanství a v nejbližší době by měl získat ruský pas. V rozhovoru pro klubový web to řekl sportovní manažer nováčka mezinárodní soutěže Rafik Jakubov. V případě, že Safin uspěje na zkoušce, tak nebude v KHL považovaný za cizince.

"Po doplnění všech zbývajících dokumentů nebude považován za legionáře. Safin se vzdal českého občanství a brzy by měl dostat ruský pas," uvedl Jakubov v dnešním rozhovoru. V KHL aktuálně mohou v každém týmu nastupovat tři cizinci.

Togliatti potvrdilo angažování čtyřiadvacetiletého útočníka v sobotu. Safin se narodil v Praze, je odchovancem Sparty, rodina ale pochází z Ruska. V minulé sezoně hrál za mateřský klub, do kterého se vrátil ze zámoří. Přestože se Spartou v březnu prodloužil smlouvu, v minulém týdnu český klub oznámil, že Safin požádal o ukončení kontraktu a vedení s tím souhlasilo.

Safin v extralize odehrál 41 zápasů, vstřelil osm branek a na pět nahrál. Ve dvou utkáních play off přidal gól. V minulosti nastupoval za mládežnické české reprezentace a představil se na mistrovství světa hráčů do 18 i 20 let.

Navzdory pokračující ruské invazi na Ukrajinu působí v KHL tři čeští hokejisté. Obránce David Sklenička na začátku července podepsal roční smlouvu s Barysem Astana, jiný bek Libor Šulák se upsal na další dva roky Omsku a útočník Dmitrij Jaškin vyměnil dres Petrohradu za Kazaň. Jaškin má stejně jako Safin ruskou rodinu, narodil se v Omsku.