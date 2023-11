Liga mistrů: Pardubice slaví postup, dál jdou i Vítkovice. Třinec ve Švédsku promarnil náskok

Pardubice slaví postup do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Vedle Pardubic, které si remízou 2:2 zajistily jako první český zástupce postup do čtvrtfinále aktuálního ročníku Ligy mistrů, si mezi elitní osmičkou zahrají také Vítkovice. Zatímco Ridera uhrála na domácím ledě rovněž nerozhodný výsledek (1:1), její soused z Třince se s milionářskou soutěží loučí. Oceláři ve švédské Skelleftee nezvládli uhájit náskok z WERK Arény, když s tamním výběrem prohráli 2:5.

Pardubice postoupily do čtvrtfinále play off Ligy mistrů, když v odvetě osmifinále hrály s finským týmem Ilves Tampere nerozhodně 2:2. Po úvodní výhře 3:1 ve Finsku je tak čeká v evropské soutěži další dvojzápas. O soupeři Dynama se rozhodne ve středu v utkání Lukko Rauma - Innsbruck. První zápas skončil smírně 2:2.

V sestavě finského celku se objevila trojice českých hráčů Dominik Mašín, Šimon Stránský a Petr Kodýtek. Brankář Jakub Málek na rozdíl od prvního zápasu zůstal tentokrát na střídačce. Hosté potřebovali stáhnout dvoubrankové manko. Už v páté minutě zasahoval pardubický brankář Roman Will, když pálil Mäntykivi. O něco později už se Ilves dostal do vedení, když akci hostů zakončil i s pomocí odrazu od tyčky Joona Ikonen. V závěru první třetiny ještě hrál finský tým přesilovku, ale stav se neměnil.

Pardubičtí na začátku druhého dějství naložili s početní výhodou lépe. Po 43 sekundách posunul Peter Čerešňák puk na Martina Kauta, jenž z první prostřelil Jonase Gunnarssona. Hosté si po necelých třech minutách vzali vedení zpět, když krásnou souhru zakončil zblízka Eemeli Suomi. Kritická chvíle pro Pardubice pak přišla v polovině utkání, kdy domácí hráli po vyhození puku v oslabení 96 sekund pouze ve třech, ale Východočeši se ubránili. Potom si zahrálo klasickou přesilovku i Dynamo, těsný stav trval dál.

Hokejisté Pardubic dokázali vyrovnat ve 43. minutě, kdy Adam Musil tečoval střelu Ondřeje Vály od modré čáry. Hosté si ještě vzali trenérskou výzvu, ale sudí platnost gólu potvrdili. Ve 48. minutě pak jel na finskou branku Tomáš Urban, kterého vychytal Gunnarsson. V 56. minutě za stavu 2:2 hosté odvolali brankáře, ale zakrátko je vyloučením oslabil Matias Mäntykivi. Zápas na stranu Pardubic ještě mohl překlopit Kaut, který trefil tyčku.

Třinec prohrál v odvetném utkání osmifinále Ligy mistrů na ledě švédského celku Skelleftea AIK 2:5 a po domácí výhře 4:3 se jako první český zástupce se soutěží pro tuto sezonu loučí. Postup domácích přes českého šampiona posledních čtyř dohraných ročníků extraligy zajistil hattrickem útočník Max Lindholm. Skellefteu čeká ve čtvrtfinále lepší za souboje mezi Färjestadem a Bielem.

Třinec se přitom ujal vedení už v čase 3:19. kdy při Haarově vyloučení překonal Davida Rautia střelou od modré čáry obránce Jakub Jeřábek. Gólman Ondřej Kacetl odolával tlaku domácích do 14. minuty, po Jonathan Pudasově bekhendové přihrávce snadno skóroval Par Lindholm. Odpovědět mohl Jakub Doktor, který se dostal do úniku, ale brankáře Skelleftey nepřekonal.

Na přelomu první a druhé třetiny se Oceláři ubránili při vyloučení Kurovského, při kterém ztroskotal Filip Sandberg na Kacetlovi. Za hosty potom zahrozil Daniel Voženílek. V polovině utkání domácí otočili skóre opět díky Lindholmovi, který překonal Kacetla střelou z hranice pravého kruhu. Třinec se neprosadil při Nilssonově vyloučení a 41 sekund před koncem druhé části zamířil z pravé strany z úhlu do odkryté branky Dylan Sikura po Johnsonově akci.

Do třetí třetiny vstoupili Oceláři aktivně. Kundrátek ještě bekhendem Rautia nepřekonal, ale Pánik ve 44. minutě se dostal před domácího gólmana po vhazování a forhendovým zakončením snížil. Třinec se vzápětí neprosadil při Sikurově trestu a v čase 49:26 po Smithově vyloučení přerušil hru spuštěný alarm.

Po desetiminutové pauze se pokračovalo ve hře a v přesilovce dovršil hattrick po Nedomlelově nešťastné teči Lindholm. V 56. minutě ještě pojistil postup švédského vicemistra střelou od modré čáry Elias Salomonsson.

Vítkovice hrály v domácí odvetě osmifinále play off Ligy mistrů s Lahti nerozhodně 1:1 a po kontumační výhře 3:0 z ledu Pelicans se mohou těšit na čtvrtfinále. V něm je čeká postupující ze souboje mezi Mannheimem a švýcarským celkem Rapperswil-Jona, který vyhrál doma 4:1.

Ostravané, jimž před týdnem přihrály na severu Evropy více než slibný náskok do odvety před svými diváky potíže s ledem, začali dobře. Už ve třetí minutě je mohl poslat do vedení kanonýr Peter Mueller, ze slibné pozice však zakončil jen do středu branky a její strážce Jasper Patrikainen ho vychytal. V polovině třetiny hráli hosté první přesilovku zápasu a Jesse Kiiskinen orazítkoval brankovou konstrukci.

Finský tým pak nepotrestal ani Lakatošův prohřešek, naopak ho před přestávkou oslabil Petteri Riihinen. Muellerův pokus ještě dokázal vykrýt Patrikainen, ale 11 sekund před koncem úvodního dějství už Vítkovičtí slavili. Lakatoš na kruhu zamíchal s kotoučem, vyhodnotil situaci a pak povedenou ranou zápěstím otevřel skóre.

V úvodu druhé dvacetiminutovky mohl zvýšit Petr Chlán, jenže neuspěl. Na druhé straně se proti Nathanu Schnarrovi s Kiiskinenem vyznamenal Matěj Machovský. Na těsném vedení domácích pak nic nezměnily ani další přesilovky, po jedné na každé straně.

Ve 44. minutě dostali hosté další možnost hrát v početní výhodě při Prčíkově trestu a tentokrát už uspěli díky Schnarrovi, který po Králově asistenci oživil alespoň teoretické naděje hostů na zvrat. Ten už ale ani přes dlouhou hru Pelicans bez gólmana nepřišel a z postupu se mohl radovat český tým.

Další výsledky Ligy mistrů