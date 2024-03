Krajánci v Evropě: Silný finiš českých zástupců, tahoun Špaček a Kantnerova bodová nálož

Michael Špaček se může těšit na play off švýcarské National League.

Evropské ligové soutěže míří do finiše. Triumf v základní části švýcarské National League už má jistý Curych s českým brankářem Šimonem Hrubcem (32). Za zmínku stojí zejména výkony Michaela Špačka (26), jenž táhl v uplynulém týdnu Ambri-Piottu a je třetím nejproduktivnějším hráčem soutěže, a Matyáše Kantnera (25), který ve Finsku prožil čtyřbodový večer při 10gólové přestřelce mezi KalPou a TPS Turku.

Ještě pár kol zbývá, než se uzavře základní část finské Liigy. Dva celky už ale mají jistou účast ve čtvrtfinále play off. Jsou jimi Tappara a Ilves, kteří se mezi sebou neustále střídají na špici tabulky. Oko českého fanouška přitahuje spíše druhý jmenovaný tým. V jeho kádru je totiž rovnou několik krajánků a ti byli minulý týden vidět i při výhře 3:0 nad JYP. Zatímco Jakub Málek v brance tamperského klubu pochytal 26 střel, před ním bodovali Petr Kodýtek a Šimon Stránský, jejichž souhra vynesla gól na 2:0.

Třetí příčku aktuálně drží Pelicans. Ti si své postavení vydobyli až v několika málo posledních týdnech a zvládli odvrátit také pokles formy, když po dvou prohrách přemohli Lukko 3:1. Dvěma přihrávkami na gól se o to přičinil Luboš Horký. Jednu takovou zaznamenal i Filip Král. Ten asistoval i v dříve hraném utkání proti Helsinkám, které ale klub z Lahti hrubě nezvládl a padl v něm 1:6.

Na pozicích zajišťujících osmifinále se nachází KalPa. Tu v minulých dnech dotáhl k drtivému vítězství 9:1 nad TPS Turku krajánek Kantner, jenž si připsal 2+2 a stal se nejproduktivnějším hráčem zápasu. Až v prodloužení nestačilo KooKoo na první Tapparu. Do něj přitom zápas při přesilové hře poslal svým gólem Radek Koblížek. V něm ale devátý tým soutěže prohrál 2:3.

Ještě čtyři kola do konce dlouhodobé fáze ligy zbývají odehrát týmům ve švédské SHL. Jisté čtvrtfinále už má jen soutěž vedoucí Färjestad. Na jedné z jeho výher proti Linköpingu se minulý týden jednou brankou podílel třetí nejproduktivnější hráč soutěže David Tomášek. Zápas skončil 6:3 ve prospěch lídra tabulky. Český útočník také asistoval v duelu s posledním Oskarshamnem, který už má jistotu toho, že bude hrát baráž o udržení v soutěži. V dresu soupeře se jednou prosadil Lukáš Jašek, prohře svého klubu 1:4 ale nezabránil.

Timra zatím může naskočit do play off jak v osmifinále, tak ve čtvrtfinále. Aby se jí povedlo jednu z fází přeskočit, měla by se vyvarovat ztrátám jako proti Skelleftee. S tou totiž prohrála 3:5 a nic na tom nezměnil ani gól Robina Hanzla. U dna tabulky se pohybuje Malmö, které ovšem vydřelo překvapivé tři body, když se představilo na ledě čtvrté Frölundy. Jedenáctý bod sezony za asistenci si při této příležitosti připsal obránce Jakub Galvas.

V pondělí se uzavírá základní část švýcarské National League. Jistým vítězem se v ní stal Curych, jehož branku střeží Hrubec. V uplynulém týdnu nicméně Lions nestačili na Davos, který stále bojuje o to, aby do play off naskočil přímo ve čtvrtfinále. Proti Curychu ho k tomu jednou asistencí při výhře 4:2 přiblížil i Matěj Stránský. Jen pár dní předtím se útočník HCD prosadil proti Bielu. Z tohoto utkání si ale se spoluhráči odnesl jen bod po prohře 4:5 po samostatných nájezdech.

O play off přijde 12. Rapperswil, který neprožil nejpovedenější ze sezon. Roman Červenka a spol. už neměli minulý týden o co hrát. Český veterán si do statistik připsal alespoň jeden bod za gólovou přihrávku při prohře 3:5 s předposledním Klotenem. Dokonce dvě asistence pak zaznamenal při výhře 3:2 nad posledním Ajoie.

Ambri-Piotta naopak s blížící se vyřazovací částí zabrala a v minulém týdnu dvakrát vyhrála. Excelentní formu navíc chytil Špaček, který nejprve proti Servette vymyslel tři branky při výhře 4:3 a následně se jednou trefil a jednou asistoval při triumfu 3:2 nad druhým Fribourgem.

Servette byl v minulých sedmi dnech oblíbeným soupeřem i pro další Čechy působící ve Švýcarsku. Jiří Sekáč proti němu v barvách Lausanne zaznamenal 1+1, čímž pomohl k vítězství 4:0, a Jan Kovář v duelu s ženevským celkem jednou asistoval, když ho jeho Zug udolal 3:2 po prodloužení.

V DEL svou formu ladí před play off hned několik českých zástupců. Bremerhaven i s krajánky Vladimírem Emingerem a Dominikem Uhrem vede tabulku soutěže. Před posledním utkáním základní části má před druhým Berlínem náskok dvou bodů. Oba Češi v jeho službách minulý týden asistovali při výhře 4:0 nad posledním Augsburgem.

Do osmifinále play off jistě postoupí také Kolín nad Rýnem. Ruce k dílu přiložili v nedělním utkání také Andrej Šustr a Stanislav Dietz. Souhru kolegů z obranné formace zakončil úspěšným zásahem druhý jmenovaný. Haie v duelu vyhráli 5:3 nad Ingolstadtem.