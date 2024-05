Česko ve finále MS v hokeji: Co neminout před bitvou o zlato? Na koho se spoléhá, vzpomínky i novic v obraně

Končí hokejové mistrovství světa, pro českého fanouška pořádně šťavnaté. Výběr Radima Rulíka se totiž dostal až do dnešního finále, kde se o zlaté medaile porve s týmem Švýcarska. Hokejovému zápasu roku se podrobně věnovala také redakce Livesport Zpráv. Co zlepšit oproti utkání ve skupině? Jaká je atmosféra v kabině? A co nový muž na soupisce Jan Ščotka? Na tyto a další otázky najdete odpovědi ve speciálním "rozcestníkovém" článku.

Celou zemi znovu po letech ovládlo hokejové šílenství, všude vlají národní vlajky a nemluví se snad o ničem jiném, než o Dostálovi a spol. Než utkání dvacet minut po osmé hodině začne, můžete nasbírat všechny klíčové informace. A následně ho sledovat živě na Livesport.cz.

Národní tým se večer podruhé na letošním mistrovství světa postaví hokejistům Švýcarska. Vyrovnaný duel v základní skupině skončil po 60 minutách 1:1 a Češi jej pak ztratili v nájezdech. Byla to zřejmě nejúpornější bitva, kterou dosud svěřenci Radima Rulíka na šampionátu podstoupili. Nepříjemná osobní obrana po celém hřišti, koncentrace na defenzivu, výborné individuality. Co reprezentaci v onom utkání nešlo?

Statistiky utkání. Enetpulse

Český tým po postupu ze skupiny A předvádí jedno hvězdné vystoupení za druhým. Ve čtvrtfinále mu po solidním obranném výkonu podlehl tým USA 0:1 a v semifinále pak suverén ostravské skupiny Švédsko muselo skousnout vysokou prohru 3:7. Co stojí za famózní cestou domácího výběru do finále? Kromě klíčové role některých hráčů je to zásluha také hlasité podpory fanoušků.

Na soupisku české hokejové reprezentace byl před večerním finále mistrovství světa proti Švýcarsku dopsán obránce Jan Ščotka. V důležitém utkání by měl plnit funkci sedmého beka. Na soupisce by měl nahradit nemocného útočníka Jakuba Fleka. Jiný zadák Jakub Krejčík by měl navzdory zranění ze semifinále se Švédskem do zápasu zasáhnout.

Počtvrté od legendární éry "zlatého hattricku" jsou Češi ve finále mistrovství světa v hokeji, navíc na domácím ledě v Praze. To dosud poslední odehráli před dlouhými 14 lety, úspěšnost ale mají velmi dobrou – ze tří možností dvakrát brali zlato. Než se pokusí přidat další, připomeňme si poslední klání, ve kterých český tým hrál o nejcennější kov.

Poslední české zlato slavil na ledě i Jaromír Jágr. Profimedia

Hrát před vlastními fanoušky o titul mistra světa? Naposledy se to hokejové reprezentaci (tehdy ještě československé) poštěstilo v roce 1985. Pastrňák a spol. mají šanci na unikátní zážitky a oslavy, pokud večer porazí Švýcary. Obsazení finále bude zcela nečekané, odhadované složení dvojice v boji o zlato, tedy obhájci triufmu z Kanady proti hvězdami NHL nadupanému celku Švédska, bude k vidění jen v utkání o bronz.

Preview utkání Švýcarsko – Česko. Livesport

Švýcarský hokejista Kevin Fiala (27) považuje postup do finále mistrovství světa za mimořádnou věc a nezabývá se tím, že v neděli se v Praze utká o zlato s reprezentací pořadatelské země, odkud jeho rodiče pocházejí. Vítězné semifinále s Kanadou, v němž dal gól a proměnil nájezd, podle něj připomínalo horskou dráhu. Řekl to v rozhovoru s novináři.