Sezona se mi hodně povedla, možnost reprezentovat je pokaždé pocta, říká bek Šustr

Hokejový obránce Andrej Šustr (33) se s návratem ze zámoří do Evropy dočkal po třech letech i návratu do reprezentace. V rozhovoru s novináři během přípravného kempu v Říčanech plzeňský rodák uvedl, že to pro něho byl jeden z cílů sezony a v pozvánku doufal. Věří, že má stále co nabídnout.

"Asi každý, kdo hraje v Evropě, tak sní o tom, že bude nominovaný do nároďáku. Jsem rád, že se to povedlo a jsem tady. A doufám, že udělám dobrý dojem na trenéry, protože je to moje první akce s tímto trenérským štábem," připomněl Šustr, jenž se představil naposledy v reprezentaci v červnu 2021 na mistrovství světa v Rize.

Má za to, že hlavně obránci těží s přibývajícím věkem ze zkušeností. "Pozvánka je tím více speciální, že je to před domácím šampionátem, ale možnost reprezentovat je pokaždé pocta. A pro mě je určitě motivací dostat se co nejdále, třeba i do finálního výběru," prohlásil Šustr.

Jeho naděje zvyšuje situace v zámoří. V NHL, kde odehrál včetně play off přes čtyři stovky zápasů, Češi moc beků na výběr nemají. "Jak sami víte, ty pozice v NHL jsme trošku vyklidili. Trenéři musí hledat v jiných ligách - v AHL a po Evropě. Tím přichází šance pro mě zase dokázat, že na to mám. Jsem zkušený obránce, který odehrál za ta léta spoustu hokeje na všech možných úrovních. Můžu z toho určitě těžit a doufám, že se mi to povede," přál si.

Návrat byl jedním z předsezonních cílů

Návrat do národního mužstva byl jedním z jeho předsezonních cílů. "Před startem ročníku si člověk sedne a řekne si, kam by rád kariéru směřoval. Chcete se zlepšovat a udržet se na co nejlepší úrovni, což si myslím, že se mi podařilo. Věřil jsem si víc na puku. I bodově jsem dokázal být více produktivní než v minulosti," řekl Šustr, jenž si za tým Kolína nad Rýnem připsal ve 44 zápasech 20 bodů za dvě branky a 18 asistencí.

"Měl jsem zase možnost pracovat na svojí hře a hrát třeba i v některých jiných situacích, než na co jsem byl zvyklý za mořem. Myslím, že sezona se mi hodně povedla. Pořád mám chuť do hokeje a touhu se ještě zlepšovat," doplnil Šustr, jenž loni při návratu ze zámoří zvolil německou ligu jako nejlepší krok pro další kariéru. "A nemyslím, že by německá liga byla v Evropě nějak horší než česká či švýcarská," porovnával.

Šustrova reprezentační bilance. Livesport

Hokej v Německu si zase užíval. "Překvapilo mě, jak je 52 zápasů krátká doba," pousmál se při vzpomínce na výrazně náročnější sezonu v NHL. "Člověk zjistil, že má najednou hodně času na odpočinek, má možnost věnovat se i rodině a jiným věcem. Stejně tak se můžete i hokeji věnovat více po individuální stránce než v Americe, kde zápasy jdou hrozně rychle po sobě a jsou to jen zápasy a regenerace, nic víc. Byl to pro mě šok, když sezona skončila už teď. Člověk se cítí velice dobře," řekl.

Mužstvo kolínských Žraloků vedla legenda německého hokeje Uwe Krupp, tým měl navíc nejvyšší průměrnou návštěvnost v Evropě takřka 17 tisíc diváků. "Naplnilo to moje očekávání. Jsem moc rád, že jsem tam šel. I hokej tam je na velice dobré úrovni. A Němci to dokazují i jako celý nároďák. Hráči z Ameriky a Kanady tomu dodávají ještě větší kvalitu. S Uwem jsme měli velice dobrý vztah, je to moc dobrý trenér. Bohužel na konci sezony skončil celý trenérský štáb, tak uvidíme, co se stane přes léto," řekl Šustr.

S Rulíkem se zná z minulosti

Z minulosti se zná i se současným koučem národního mužstva Radimem Rulíkem. "Ještě z plzeňské juniorky. Byl to vždycky tvrdý trenér a myslím, že v mládí nám hodně pomohl, ať jsem to byl já, Honza Rutta, Honza Kovář a další. Tím, že do nás nasadil ten dril, má velkou zásluhu na tom, že jsme byli úspěšní. Letní přípravy byly fakt těžké. Ale na druhou stranu - Radim byl tvrdý a přísný trenér, který si hodně zakládal na disciplíně. Dnes je to asi jiné, ale já myslím, že z toho drilu jsme během kariéry vážně těžili."

I v Německu se věnoval svému koníčku fotografování. "Něco jsem odfotil, ale už se snažím si více hlídat soukromí. Jako koníček mě to ale pořád baví. Hodně mě to naučilo a pořád se tomu věnuju. Abych však řekl pravdu, tak se věnuju teď daleko více hokeji," prozradil.

"Věnuju se filmu, studiu hokeje. Snažím se koukat na různé ligy, jak kdo hraje, jaké mají hráči dovednosti. Hodně mě to popadlo a hrozně mě baví se zlepšovat a koukat na to, co se můžu naučit od světových hráčů. Člověk čím je starší, tím více si váží umění kluků, kteří se dokázali udržet na vrcholu tak dlouho a snaží se ještě zlepšovat. I pro mě je to inspirace," prohlásil Šustr.

Čím dál víc si také uvědomuje, co díky tvrdé práci i štěstí dokázal. "Pro mě to ale nekončí. Je mi třiatřicet a cítím se velice dobře. Doufám, že budu hrát, jak jen budu moct, pokud na to budu mít. Ale věřím, že na to mít budu," řekl Šustr.