Málek je rád za náplast na překvapivý konec klubové sezony. Užívá si spolupráci s Pavelcem

Reprezentační brankář Jakub Málek (22) přidal ve čtvrtek proti Rakousku pátý start v reprezentačním A týmu. Po výsledku 5:1 si připsal čtvrtou vychytanou výhru. Byla pro něho další náplastí na překvapivé vyřazení, které musel vstřebávat jako hráč Ilves Tampere ve finské lize. Možnost být součástí týmu si užívá i kvůli příležitosti spolupracovat s Ondřejem Pavelcem (36) v roli kouče gólmanů.

"Nečekal jsem, že bychom mohli vyletět takhle brzy. Věřil jsem, že bychom si mohli zahrát minimálně finále. V mých plánech bylo, že celý duben budu ještě s týmem, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo," připomněl Málek vyřazení druhého týmu po základní části hned zkraje play off po porážce s KalPou 1:4 na zápasy.

Pozvánka do mužstva trenéra Radima Rulíka mu udělala o to větší radost. "Když přijde pozvánka, jsou pocity vždy výborné, protože je to národní tým. Teď navíc ještě před mistrovství světa. A pomohlo to i na ty hořké pocity po vyřazení. Je to příjemná náplast. Chcete si pak ten dojem co možná nejvíce napravit, takže teď je cílem zůstat co možná nejdéle tady," uvedl Málek.

Možnost zůstat v týmu až do MS v Praze a Ostravě ho láká. "Ten cíl tam samozřejmě je, když je ta varianta, že by mohl být alespoň jeden brankář z Evropy. Každý by chtěl tu pozici samozřejmě získat, ale je třeba jít den po dni a zápas od zápasu. Důležité je, abych nemyslel moc dopředu, protože to většinou pak bývá bod zlomu. Raději zůstat nohama pevně na zemi, soustředit se na každý trénink a zápas. Může to padnout, ale nemusí. Doufejme, že padne," přál si Málek.

Spolupráci s Pavelcem si nemůže vynachválit. "Je to skvělé. Sledoval jsem Ondru, když jsem byl menší, takže dobře vím, jak chytal. Chvilku to byl i můj vzor, protože se mi líbil jeho styl chytání. To jsem mu ale neprozradil, o tom se nebavíme," smál se.

"Ondra byl každopádně výborný brankář a teď je to výborný trenér. Předává mi cenné zkušenosti a cokoliv mi řekne, sedí i do mého stylu chytání. Může mi říct a předat vše, co sám za kariéru pochytil, co je dobré dělat v jakých situacích. Nesmírně si toho vážím. Jakékoliv jeho rady si cením a snažím se vzít si z každé takové rady to nejlepší," dodal.

Vyřazení ve Finsku ho i s odstupem času mrzí. "KalPa to chtěla víc, my jsme to naproti tomu dál hráli jako základní část, což v play off prostě nejde, protože play off je úplně něco jiného a ty týmy jsou v tu chvíli naprosto vyrovnané. KalPa jasně ukázala, že nám to nedá zadarmo. A pak si to v podstatě pohlídali, my jsme se nezmohli skoro na nic. Bylo těžké to překousnout."

"Drtivá většina z nás byla z mého pohledu přepnutá do toho play off módu, vypadalo to, že kluci chtějí vyhrát, ale byli tam jedinci, kteří to úplně seriózně nebrali. Nechci být konkrétní. Ale to pak tu kabinu sráží celou. Je to pak dost zásadní, když nejsou všichni na jedné vlně. A i když na to nechcete myslet, tak to z těch hráčů cítíte. I kdybychom to pak chtěli sebevíc, ta karma nám to vrátí," poznamenal.

Z hodnocení sezony po osobní stránce mohl mít ale dobrý pocit. "Výstupní pohovory byly právě hlavně kvůli brzkému vyřazení. Řešilo se, proč to nevyšlo, co by bylo dobré udělat lépe a podobně. Mohu říct, že na moji adresu zazněla slova chvály, což mě určitě potěšilo a jsem za to nesmírně rád, že si mě takhle váží. Odešel jsem z toho pohovoru nadšený, ale s pokorou do další práce."

Druhá sezona ve Finsku mu přinesla další nové zkušenosti: "Člověk se posouvá každý rok. Někdy je to horší zkušenost, jindy lepší, míchá se to. V téhle poslední tam byly i třeba nějaké neshody, co jsme měli s hlavním trenérem, ale i to je zkušenost do budoucna, aby člověk věděl, co udělat příště lépe. Je třeba si z každé té sezony vzít to nejlepší, co to člověku může dát. Připraví vás to zase na další sezonu a může vám to pomoct se vyvarovat i nějakých potíží, abyste mohl být jen pozitivně nastavený."

Na severu Evropy se cítí dobře i s ohledem na početnou českou kolonii v klubu. "To je perfektní věc. Je super, když je tam více Čechů, než když jste tam sám. Finové jsou jiná nátura, je to i jiný smysl pro humor než ten český. S klukama je to takhle určitě lepší, když si můžeme říkat hlášky z Okresního přeboru a tak podobně. Člověk se vždy pobaví. A teď nás tam bude zase o jednoho víc, Adama přivítáme s otevřenou náručí," připomněl příchod Adama Najmana z Liberce.

Čas tráví pospolu i mimo mantinely. "Třeba zajdeme na fotbal nebo se sejdeme u někoho na televizi, když je nějaký zajímavý fotbal, zahrajeme si karty. Snažíme se tu partu držet co nejvíce. Jen chybí Marek Langhamer, který před sezonou odešel (do švédského Oskarshamnu). Mára byl výbornej. Spoustu mi toho ukázal. Prostě chybí," řekl Málek.