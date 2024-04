Češi v přípravě na MS zdolali Rakousko i přes virózu. V kabině něco létá, přiznal trenér Rulík

Čeští hokejisté si v přípravném utkání v Českých Budějovicích poradili bez větších problémů s Rakouskem 5:1 a kouč Radim Rulík (58) vyjádřil spokojenost s tím, že jeho svěřenci soupeři příliš možností nenabídli, byť inkasovali zbytečně po zaváhání ve vlastním obranném pásmu. Novinářům řekl, že o poznání více ho znepokojuje viróza, s níž mužstvo nějakou dobu bojuje.

Češi vedli už po první třetině 2:0 a dění na ledě měli pod kontrolou. "Každý zápas je jiný. Myslím, že ten dnešní jsme neodehráli špatně. Měli jsme momenty, kdy jsme byli jasně dominantní, i momenty, kdy to tak nebylo. Ale když vezmu šance soupeře, tak myslím, že jsme mu jich moc nenabídli. Bylo tam jedno zaváhání ve druhé třetině, kdy jsme inkasovali, ale jinak myslím, že jsme to zvládali," uvedl Rulík.

"Výhra se rodila postupně, myslím, že jsme dobře sehráli třetí třetinu, alespoň tedy do toho stavu 5:1. Hráli jsme zodpovědně. Za stavu 5:1 tam pak možná Rakušané něco měli, ale do vyložených šancí jsme je nepustili," připomněl Rulík.

Zaznamenal i další progres ve hře oproti duelům proti Německu z minulého týdne. "Myslím, že v situacích po buly. Na to jsme se v přípravě malinko chystali. Jak hráče seznamujeme s taktikou, tak jsme probírali i ta vhazování. Dneska jsme po buly dali gól, když se trefil Michael Špaček. Byla to podle mého nádherná akce a vyšlo to přesně z té přípravy," připomněl poslední gól zápasu.

Národní tým na ledě českobudějovické arény kraloval i přesto, že trenéři museli oproti původním plánům přeskládat sestavu. "Měli jsme to malinko nachystané, že to změníme, ale jinak. Měl hrát David Tomášek, stejně tak i Ondra Kovařčík, naopak neměl hrát Tomáš Filippi, který měl lehkou virózu a připojil se do přípravy tady v Budějovicích později," vysvětloval Rulík.

"David s Ondrou však onemocněli a museli jsme to po rozbruslení změnit. Bylo třeba nasadit hráče, kteří neměli hrát. Byla to malinká komplikace, ale je nás tady dost, máme tu pět formací. Připojil se už i Roman Červenka, který by měl v sobotu nastoupit. Teď jsme ho využít nechtěli, raději jsme mu chtěli dopřát po té nemoci ještě den navíc. I proto nastoupil Michal Kovařčík na křídle. Ale jsme domluvení, že Červus odehraje sobotní utkání," ujistil Rulík.

Viróza v týmu je však nepříjemnou komplikací. "Je to v kabině... Prohnalo se to tam, doufáme, že se to nějak zastaví. Bohužel jsou to už celkem čtyři hráči, kteří nám z toho tréninku vypadli. Někteří další hrají s obtížemi, také oni mají určité problémy, ale zase ne takového rázu, že by nemohli nastoupit. Uvidíme, zda to tam propukne nějak více, nebo to zastavíme. S lékaři děláme vše pro to, abychom to zastavili. Doufáme, že se z toho co nejdříve vymotáme," přál si kouč.

Tým proto zavedl určitá opatření. "Úplně 'covidový režim' nenasazujeme, ale zpřísněné hygienické podmínky určitě nastavit musíme: pití z lahví, aby měl každý hráč svou, vitamíny, vitamín C, jsou určité možnosti, abychom posílili tu imunitu. Hráči jsou v zátěži a po nějaké době, co měli odpočinek, na ni tělo samozřejmě reaguje. Do toho změna počasí a zima, je to jedno s druhým. Je to spíš téma pro doktory, ale je třeba udělat opravdu maximum, abychom se toho zbavili," prohlásil Rulík.

