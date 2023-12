Manažer Nedvěd: Krejčího konec je obrovská ztráta, počítali jsme s ním. Promluvím se Zachou

Trenéra české hokejové reprezentace Radima Rulíka i generálního manažera národního týmu Petra Nedvěda zaskočilo rozhodnutí útočníka Davida Krejčího (37) ukončit kariéru. Řekli to na nominační tiskové konferenci před nadcházejícími Švýcarskými hrami. Krejčího možná účast na domácím mistrovství světa v příštím roce přitom byla pro Rulíka obrovskou motivací. Podle Nedvěda se Krejčího absencí otevírá možnost pro jiné hráče, třeba pro útočníka Pavla Zachu (26) z Bostonu.

Krejčí oznámil konec kariéry v pátek. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 v dresu Bostonu v této sezoně nikde nehrál. V létě uvedl, že uvažuje o pozdějším rozjezdu ročníku, aby se mohl případně představit na květnovém mistrovství světa v Praze.

"Jeho kariéra je samozřejmě daleko silnější než slova, jimiž to dokážu vyjádřit. Už jenom to, že připustil, že by byla šance jet na mistrovství, i když nezačal žádnou soutěž, pro nás byla obrovská informace, vzpruha a motivace. To, že se to ze zdravotních důvodů nepovedlo, musíme respektovat. Musíme mu pogratulovat a poděkovat," uvedl Rulík s tím, že věděl, že můžou nastat obě varianty.

Nedvěd považuje Krejčího ukončení kariéry za obrovskou ztrátu pro národní tým. "S Davidem jsme počítali. Bohužel jeho zdravotní stav neumožňuje, aby dál pokračoval. S tím se musíme nějakým způsobem vyrovnat, budou tady ale další hráči, kteří dostanou šanci. Samozřejmě David patří k těm, kteří jsou pro nás v uvozovkách nenahraditelní," podotkl.

"Otevírá se tady šance třeba pro Pavla Zachu z Bostonu, jenž určitě bude jedním z témat, které budu řešit na první inspekční cestě, jestli zájem z jeho strany je. Pokud ano, samozřejmě bychom byli rádi," řekl Nedvěd na adresu Krejčího bývalého spoluhráče z Bostonu. Zacha ještě na seniorské úrovni nereprezentoval, jeho tým momentálně patří se 37 body mezi trojici nejlepších týmů NHL.

Po Novém roce se Nedvěd vydá do zámoří na první inspekční cestu po východním pobřeží USA. Druhou plánuje po uzávěrce přestupů v NHL, která je 8. března, spolu s Rulíkem na západní i východní pobřeží.