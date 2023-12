Konec velké kariéry. Krejčí si na MS nezahraje, kvůli zdraví míří do hokejového důchodu

Jeden z nejlepších českých hokejistů 21. století David Krejčí (37) se rozhodl po návratu ze zámoří ukončit kariéru. Dlouholetý útočník Bostonu, s nímž v roce 2011 získal Stanley Cup, v této sezoně nikde nehrál. V létě ale uvedl, že uvažuje o pozdějším návratu na led, aby se mohl případně představit na květnovém mistrovství světa v Praze. Rodák ze Šternberka oznámil odchod do sportovního důchodu prostřednictvím agentury GMG Hockey.

"David došel k tomuto názoru po konzultaci s lékařem, jelikož ho zranění v dolní polovině těla limitují natolik, že se nemůže dostat do pořádného tréninku a zátěže," uvedli v prohlášení zástupci agentury GMG Hockey, která teď už bývalého hráče zastupuje.

Krejčí se s profesionálním hokejem rozloučil jako legenda organizace Boston Bruins, v jejímž dresu strávil celou kariéru v NHL. Za neuvěřitelných 16 sezon posbíral reprezentační útočník ve 1032 zápasech 786 kanadských bodů za 231 branek a 555 asistencí.

Zkušený útočník po návratu ze zámoří dopředu avizoval, že se o pokračování na konkrétní adrese rozhodne až v průběhu sezony. Zájem o jeho služby jevily prakticky všechny extraligové kluby, v jejichž dresu se měl Krejčí připravit na vrchol této sezony – domácí světový šampionát, který v květnu hostí Praha a Ostrava.

"Mistrovství v Praze mě láká. Na druhou stranu převažují i jiné věci. Zranění, zdraví. Všechno to mám na váze a je to nahoru, dolů. Uvidíme," řekl Krejčí na červnovém slavnostním vyhlášení Zlaté hokejky s tím, že zvažuje několik variant. "Myslím si, že na 99 procent nikde nezačnu sezonu. V NHL, v Čechách, v Evropě, nikde. Jestli mi potrvá rozhodnout se do Vánoc, tak to bude trvat do Vánoc," uvedl.

Spekulovalo se o tom, že by mohl v Česku hrát za Olomouc, Třinec nebo Pardubice. Nakonec už se ale ani v extralize neobjeví. V dresu národního týmu získal dvakrát bronz na MS, třikrát se představil na olympijských hrách. Český hokej přišel v krátké době o dalšího velkého hráče, na konci října odešel do hokejového důchodu Tomáš Plekanec.