Krajánci v Evropě: Hrubec i Tomášek na výši, derby pro Čechy a Červenkův brzký konec sezony

Přední evropské hokejové soutěže míří do finále. Na programu jsou poslední kola, v některých případech už týmy dokonce bojují v play off. Z triumfů v základní části se mohou radovat Šimon Hrubec (32) ve Švýcarsku nebo David Tomášek (28) ve Švédsku. Jiní čeští zástupci uzavírají sezony s mírným zklamáním a bez šance na trofej dosáhnout. To je případ i Romana Červenky (38), jehož Rapperswil zakončil ročník až na 12. místě National League. Ilves i se čtyřmi krajánky na ledě ovládl tamperské derby, na městského rivala Tapparu přesto ztrácí.

Ve finské Liize uzavřelo jako první sezonu KooKoo, které už jako jediné odehrálo všech 60 zápasů základní části a skončilo na 12. příčce. V uplynulém týdnu ani jeden ze tří zápasů nevyhrálo. Nejprve nestačilo 2:3 na KalPu, v jejímž dresu se dvěma trefami blýskl Radek Koblížek, poté ho 6:2 přehrál Kärpät, za který si 0+1 připsal Martin Jandus, a naposledy prohrálo 3:6 s Pelicans. Za ně dal jednu branku Luboš Horký a další dvě připravil Filip Král. Český útočník ve službách KooKoo Koblížek zaznamenal napříč všemi utkáními 1+1.

Tabulka Liigy. Livesport

Proklouznout do osmifinále play off stále může Sport, který v uplynulém týdnu zvládl vítězně jen utkání s JYP. Duel skončil 3:2 a přihrávkou na gól se na tom podílel Martin Hanzl. Stejného soupeře přehráli i Pelicans, kteří mají jisté čtvrtfinále play off. Týmu z Lahti opět pomohli Horký a Král. Oba při výhře 3:0 zaznamenali shodně 0+1. Jen o místo za nimi zaostává Jukurit. Ani ten v posledních sedmi dnech body příliš neztrácel.

Bratrské duo Michal a Ondřej Kovařčík se ve středu předvedlo proti Ässätu při vítězství 4:1. Oba čeští útočníci se jednou trefili, Ondřej k tomu přidal jednu asistenci. Lehce jejich Jukurit klopýtl jen proti KalPě, s níž si poradil až v prodloužení 3:2. Zatímco Michal se při třetí brance utkání pasoval do role střelce, o rok starší bratr mu při ní asistoval. Na druhé straně si připsal 0+1 Matyáš Kantner.

Stejně se 25letému krajánkovi vedlo i proti Hämeenlinně. V tomto případě se ale z výhry 3:2 po prodloužení radoval právě on. Se svým týmem se Kantner představí v osmifinále. Znovu se utkaly také celky z čela tabulky. Ilves přehrál 2:1 první Tapparu, o pozici na vrcholu ligového pořadníku ji však nepřipravil. Z Čechů se na triumfu v městském derby podílel jednou asistencí obránce Dominik Mašín. Jakub Málek v brance vítězného klubu pochytal 23 střel.

Jen jedno kolo zbývá odehrát týmům ve švédské SHL, většina z nich už má ale o případné účasti v play off či play down jasno. Základní část opanoval Färjestad s krajánkem Tomáškem a nic na tom nezměnila ani sobotní prohra 4:5 po nájezdech s Frölundou. Do osmifinále pak půjde Timra, jejíž hráči včetně Robina Hanzla do poslední chvíle bojovali a přímou účast ve čtvrtfinále, se ztrátou čtyř bodů na tým před nimi si na to ovšem musejí nechat zajít chuť.

Český centr bodoval v uplynulém týdnu při výhře 4:3 v prodloužení proti Oskarshamnu, proti němuž si připsal 0+1, a stejným zápisem se prezentoval i při prohře 2:3 s Luleou. Jeden ze soupeřů Hanzlova týmu Oskarshamn má o svém osudu taktéž jasno – zahraje si o udržení v soutěži, neboť základní část zakončí s jistotou na posledním místě. Zatímco proti Timře v jeho dresu dvakrát bodoval Lukáš Jašek, proti Örebru zaznamenal dvě asistence Hynek Zohorna.

Play down čeká také HV 71, které sezonu skončí na předposledním místě. Český útočník v jeho službách Radan Lenc v minulých sedmi dnech alespoň pomohl k triumfu 3:2 nad Örebrem vstřelenou brankou. Dvanáctý bod sezony získal obránce Jakub Galvas z Malmö, jež si poradilo 3:1 se třetím Växjö, přesto zůstane na příčkách, které mu nezajistí ani play down, ale ani neohrozí jeho setrvání v lize.

Tabulka SHL. Livesport

Ve Švýcarsku se minulé pondělí odehrálo poslední kolo základní části tamější National League. Z prvního místa naskočí do play off Curych s brankářem Šimonem Hrubcem. Přímý postup do čtvrtfinále si pojistil Davos, jemuž proti Ajoie pomohl k výhře 4:1 jednou trefou a jednou asistencí Matěj Stránský.

Tabulka National League po konci základní části. Livesport

Postupové play in o účast v závěrečném play off musí odehrát Ambri-Piotta, která zakončila dlouhodobou část ligy na osmém místě. Významně jí k tomu pomohl třetí nejproduktivnější hráč soutěže Michael Špaček. Ten ale zatím ze dvou vyřazovacích zápasů play in proti Luganu vyšel bodově naprázdno. Jeho tým má však stále šanci na postup dosáhnout – musí ve vzájemné sérii porazit Biel.

Sezona skončila pro Červenku a spol. Rapperswil skončil na 12. příčce, hrát tak nebude ani o pohár ani o udržení. V posledním utkání ročníku se blýskl právě veterán Červenka, který dal při výhře 6:3 nad Luganem dva góly a jeden připravil.

Základní část německé DEL už je minulostí a také osmifinálové dvojice už za sebou mají první zápasy. Z Čechů do hry naskočil jen Stanislav Dietz, jenž se na výhře Kolína nad Rýnem 5:1 nad Ingolstadtem kanadským bodem nepodílel.