Chytil se uzdravil a o Jalonenovi řekl: Je to výborný trenér, čeká ho kvalitní angažmá

Reprezentační útočník Filip Chytil (23) měl být po skvělé sezoně, kterou prožil v NHL v barvách New York Rangers, jedním z hlavních tahounů národního mužstva na mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku. Hned ve druhém vystoupení v základní skupině v Rize však utrpěl zraněn. Nově jako šestý nejlepší hráč Česka.í v obličeji a zlomenina lícní kosti ho z turnaje vyřadila. Po měsíci a půl už je natolik v pořádku, že se může chystat na příští ročník.

"Ještě necítím nějaké části obličeje, ale už se to začíná tak nějak probouzet. Ještě mě to trochu zlobí, ale na novou sezonu budu dobře nachystaný, což si myslím, že je nejdůležitější," řekl Chytil při vyhlášení ankety Zlatá hokejka, v níž skončil šestý.

Plán přípravy mu to nabouralo jen částečně. "Jen jsem ten začátek o pár týdnů posunul, nechtěl jsem to uspěchat. Nebyl důvod. Teď už je to v pohodě. Jak jsem dostal od doktora zelenou, šel jsem hned na tenis. Na kurtu jsem teď každý den, chodím do posilovny, trénuju s bráchou, všechno jde dobře."

Čas s rodinou a psem

Přiznal, že utrpět zranění hned v úvodu vrcholného turnaje bylo náročné především po psychické stránce. "Věděl jsem už v průběhu turnaje, že se nebudu moct vrátit do hry. Snažil jsem se o to na trénincích, dával novinářům plané naděje, abyste měli nějaké články, ale bohužel to nešlo. Pak jsem odletěl. Bylo pak těžké ty zápasy jen sledovat," přiznal.

Filip Chytil na letošním MS v zápase proti Slovensku. Profimedia

O to více si pak potřeboval český centr od hokeje na nějaký čas odpočinout. "S přítelkyní máme pejska, taky trávím čas hlavně s rodinou. Tu přes sezonu moc nevidím, tak se jí to snažím vynahradit přes léto. Sledoval jsem taky fotbal nebo tenis. Celkově si užívám chvíle volna, ale samozřejmě už také trénuju, jak jsem říkal."

Po čtvrteční trenérské změně je zřejmé, že pod finským koučem Karim Jalonenem už si nezahraje. "Stihl jsem pod ním jen čtyři třetiny, ale na mě působil vždycky výborně. Komunikovali jsme spolu každý den a za mě je to výborný trenér, co jsem tak mohl poznat. Ale moje rozhodnutí to není. Určitě bude mít v budoucnu další kvalitní angažmá."

Rulíka ani Lavioletta nepotkal

S Jalonenovým nástupcem Radimem Rulíkem se dosud nepotkal. "Vím akorát, že s kluky skončil letos druhý na dvacítkách. A bydlím v Pardubicích, takže jsem ho trochu sledoval tam. Víc toho nevím, ale myslím, že bude dost času ho poznat."

Seznamování s trenérem ho čeká i na klubové úrovni v Rangers. Peter Laviolette vystřídal na pozici hlavního kouče Gerarda Gallanta, jehož klub z Manhattanu propustil 6. května záhy po vyřazení v úvodním kole play off. "Bude to opravdu stejné jak v národním týmu," usmál se Chytil. "S Peterem Laviolettem jsem se nikdy nebavil, nikdy jsem se s ním ani nesetkal, tak asi až tam přiletím před kempem, tak si spolu sedneme a pobavíme se. Uvidíme. Už teď se těším na novou sezonu."

Za povedený ročník –⁠ statisticky jeho dosud nejlepší –⁠ v nejlepší lize světa se dočkal i individuálního ocenění. V tradiční anketě Zlatá hokejka o nejlepšího českého hokejistu skončil šestý. "Z toho mám výborný pocit. Být mezi deseti nejlepšími hokejisty v České republice je určitě příjemné. Povedlo se mi to navíc poprvé. Jsem za to moc rád, je to určitá odměna za mé výkony, ale je to hlavně motivace do další práce."