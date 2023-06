Veterán Kane, brankářský hrdina Hill či šikovný Tarasenko. Trh s volnými hráči se otevírá

Hned po draftu se v sobotu 1. července tradičně otevírá trh s volnými hráči NHL. Ve výběru tentokrát najdeme řadu hvězd, jejichž případné změny dresů bude velmi zajímavé sledovat. Redakce Livesport Zpráv se bude všem změnám podrobně věnovat, ale ještě předtím se podívejme na přehled největších jmen, která by mohla zamířit na novou adresu.

New York Rangers, útočník

Dny slávy Chicaga jsou pryč a sám Kane prohlásil, že návrat do Blackhawks neplánuje. Zároveň ale prozradil, že vzhledem k tomu, že nikdy nebyl volným hráčem, neví přesně, co ho čeká. O jeho služby je velký zájem, i když mu je už 34 let. Nicméně týmům může vadit, že po operaci nebude moci šest měsíců hrát a zmešká začátek nového ročníku.

Kane zakončil miunlou sezonu u NY Rangers, ale tam se věci nevyvinuly podle plánu. Na papíře měli Rangers skvělý tým, ale vypadli hned v prvním kole s New Jersey. Bývalé jedničce draftu skončila osmiletá smlouva s cap-hitem 10,5 milionu dolarů.

Tolik už nedostane, ale Američana čeká určitě ještě jeden, pravděpodobně poslední, tučný kontrakt v kariéry. Velký zájem o něj projevilo Buffalo, kde se Kane narodil, ale i další týmy v čele s Rangers. jenže platový strop je nemilosrdný, a od nového ročníku se zvýší pouze o milion na 83,5 milionu dolarů, a to je málo.

Boston Bruins, útočník

Vyřazení Bostonu v prvním kole přineslo jen málo pozitiv, ale jedním z nich byly Bertuzziho výkony. V sedmi zápasech vyřazovací části si připsal deset bodů, když vstřelil pět branek a přidal stejný počet asistencí. Na ledě si dobře si rozuměl s Davidem Pastrňákem a i proto by si ho Bruins rádi udrželi i do dalších sezon. To, že by Bertuzzi mohl zůstat v Bostonu napověděla výměna veterána Taylora Halla do Chicaga.

Velký zájem má o útočníka také Detroit, odkud do Bostonu přišel, Pittsburgh, nebo Florida. Stejně jako Kane bude Bertuzzi nejspíš ve svém rozhodování opatrný, protože v osmadvaceti letech se dostává do fáze kariéry, v níž by si rád zahrál o svůj první Stanley Cup.

Tampa Bay Lightning, útočník

Kanaďanovi je 33 let a stojí před ním s největší pravděpodobností poslední velká smlouva. Dosud hrál pouze za Tampu Bay, kde byl oporou při zisku dvou Stanley Cupů. Lightning však mají omezený prostor pod platovým stropem, a tak se většina odborníků přiklání k jeho odchodu z floridské organizace.

Killornovi končí víceletý kontrakt na 4,45 milionu dolarů a Tampa se bude snažit posílit útočné řady z dlouhodobějšího hlediska. Killorn by se ideálně hodil do mladého týmu Montrealu, o kterém se toho napsalo a namluvilo už dost. Jeho zkušenosti a kvality by mohly kádr kolem loňské jedničky Juraje Slafkovského posunout v přestavbě o krok dál. Podobně je na tom Detroit, ale zájem o všestranného forvarda je prý i v Coloradu.

Boston Bruins, obránce

Po trejdu z Washingtonu hrál Orlov v Bostonu velmi dobře a v sedmi zápasech play off proti Floridě si připsal osm asistencí. Ruský bek navíc od svého příchodu k Medvědům nasbíral ve 23 zápasech základní části sedmnáct bodů. Pro Bruins je tento podpis jednou z priorit.

Opět se ale dostáváme k tomu, že Boston má těžkou situaci s prostorem pod platovým stropem. Produktivního obránce navíc Bruins mají v podobě Hampuse Lindholma, který v sezoně 2022/23 nasbíral 53 bodů a s bilancí +49 byl nejlepší v NHL. Orlov by se klidně mohl vrátit do Washingtonu.

Toronto Maple Leafs, útočník

Bývalý kapitán St. Louis si po příchodu do Toronta připisoval v průměru téměř bod na zápas. Maple Leafs se ho snaží udržet a údajně nabízí kolem pěti milionů dolarů ročně, což je slušné snížení oproti jeho předchozí smlouvě s průměrnou hodnotou 7,5 milionu dolarů. Obě strany však mají zájem na prodloužení smlouvy.

Toronto má zároveň zhruba devítimilionový prostor pod platovým stropem. Objevily se také zmínky o zájmu bývalých klubů Buffala a Colorada, ale v tuto chvíli to nevypadá jako téma. Kanadský klub navíc potřebuje vyřešit také smlouvy pro Alexe Kerfoota, Noela Acciariho, Ilju Samsonova a především Michaela Buntinga.

Vegas Golden Knights, brankář

Nečekaný hrdina Vegas dovedl klub ke Stanley Cupu a chytal jen za 2,75 milionu dolarů ročně. Celkově musí Golden Knights zvážit, kudy dál. Robin Lehner pobírá pět milionů, ale celý rok byl na listině dlouhodobě zraněných. Pokud by tam zůstal, tato částka by se do stropu nepočítala, ale pokud ne, tak ano, a tam by nastal problém.

Nicméně 1. červenec se blíží a kolem Hilla se určitě bude pohybovat spousta klubů. Žurnalista Tyler Yaremchuk přišel s velmi zajímavou možností, že by Hilla získalo Chicago, které buduje nový tým kolem jedničky draftu Connora Bedarda a potřebuje kvalitního gólmana. Kanaďan by jím mohl být. Nová smlouva by mohla být tříletá za něco málo přes čtyři miliony.

New York Rangers, útočník

Vše nasvědčuje tomu, že Tarasenko po neúspěchu v play off opustí NY Rangers. Situace pod platovým stropem a snaha udržet zejména Kanea jsou nejpádnějšími důvody. O nápadníky však Rus nemá nouzi. Kanonýr poprvé vstupuje na trh s volnými hráči, končí mu sedmiletá smlouva na 7,5 milionu dolarů.

Zájem prý mají NY Islanders, ale také Colorado, které hledá posilu do prvních dvou formací. Ve svých barvách by ho rádi viděli také ve Vegas. Zajímavou a logickou volbou by byla Carolina. Ta, přestože má velmi dobře poskládaný tým, stále má dostatek prostoru pod platovým stropem.

Minnesota Wild, obránce

Patřil k nejlepším obráncům v NHL, ale v poslední době byl za své výkony kritizován. Vzhledem k tomu, že Minnesota nenašla (a ani se moc nesnažila) při vyjednávání o novém kontraktu cestu, je jeho odchod více než pravděpodobný. Ottawa by ho ráda přidala k Jakobovi Chychrunovi nebo Thomasi Chabotovi a v přestavbě se opět posunula výš, stejně jako Detroit, zejména po odchodu Filipa Hronka.

Také Colorado potřebuje posílit zadní řady, protože Erik Johnson zestárl a už není tím hráčem, kterým býval, když podepisoval smlouvu za šest milionů. Dumba nevypadá, že by si v aktuální situaci dokázal vyhádat více než tři miliony. Možnost jeho příchodu mapuje například i Washington, který staví obranné řady kolem Rasmuse Sandina a Martina Fehérváryho.

Dallas Stars, útočník

Tenhle podpis může buď vyjít fantasticky, nebo se může strašlivě zvrtnout. Domi ve své první sezoně za Arizonu nasbíral úctyhodných 52 bodů, po výměně do Montrealu jich měl dokonce 72, ale pak zase klesl. Přesto se mu skvěle dařilo v Chicagu, kde v předchozí sezoně nasbíral 49 bodů v 60 zápasech. Když ho získal Dallas, zaznamenal jen sedm bodů ve 20 zápasech. V play off jich ale přidal solidních třináct.

Dallas i Domi projevili zájem prodloužit, jenže k tomu stále nedošlo, takže je možné, že odejde. Zájem projevili Blackhawks, kam by se jako jeden z lídrů přestavby opět hodil. Situaci kolem šikovného forvarda monitorují také v Calgary a Torontu, tam ale situaci komplikuje platový strop.

Pittsburgh Penguins, brankář

Penguins tolik nejistoty po sezoně už dlouho nezažili. Týmová jednička by ráda zůstala, ale zájem o ni mají i další celky. Do branky by se skvěle hodil Ottawě, Los Angeles nebo Vegas. Kvalitnější jedničku by uvítal Detroit a Carolina neví, jak to bude s dvojicí Frederik Andersen – Antti Raanta. Jarryho budoucnost je tedy hodně otevřená.

Ojesmadvacetiletý gólman ještě v NHL nikdy nehrál jinde než v Pittsburghu. Je také největším jménem na trhu s volnými gólmany. Penguins navíc musí řešit budoucnost Jasona Zuckera nebo Briana Dumoulina.