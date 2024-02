Dovednostní soutěže NHL ovládla superstar z Edmontonu, Pastrňák se zaskvěl při střelbě z voleje

Dovednostní soutěže na Utkání hvězd NHL vyhrál Connor McDavid (27) z Edmontonu a získal prémii milion dolarů. Bostonský útočník David Pastrňák (27) skončil mezi dvanácti hokejisty v Torontu na děleném devátém místě.

Organizátoři pro letošek připravili novou podobu dovednostních soutěží a rozdělili je na tři části. Každý z hráčů se zúčastnil čtyř ze šesti disciplín a podle umístění získával body. Nejlepší český hokejista současnosti Pastrňák předvedl tvrdost střelby, techniku hole, střelbu bez přípravy a přesnost střelby.

Nejvíce se mu povedla střelba z voleje, v níž obsadil se ziskem 22 bodů druhé místo. Soutěž však pro něj po šesti disciplínách skončila, vypadli také Leon Draisaitl, Nikita Kučerov a Quinn Hughes. Ostatní pokračovali a získávali dvojnásobné body.

Kanadský útočník McDavid ovládl ze šesti soutěží čtyři: byl nejrychlejším bruslařem, nejpřesnějším střelcem, měl nejlepší techniku hole a vyhrál i závěrečnou "opičí dráhu". Jednalo se o vedení puku ve dvou slalomech, střelbu přes překážku na malé branky a střelu do kruhu pověšeného v brance. Kapitán Edmontonu to zvládl za 40,606 sekundy a se ziskem 25 bodů se stal celkovým vítězem.

"Byla to zábava. Nový formát přinesl hodně soutěživosti, všichni se snažili předvést kvalitní show a mám pocit, že se nám to povedlo. Fanoušci si to doufám užili," řekl McDavid.

O pět bodů méně nasbíral druhý obránce Colorada Cale Makar, třetí skončil Auston Matthews z domácího Toronta. Nejlepším brankářem se stal Alexandar Georgijev, gólman Colorada z jedenácti nájezdů McDavida devětkrát vychytal. Obdržel tak šek na 100 tisíc dolarů.

Utkání hvězd v sobotu začne ve 21:00, Pastrňák a Tomáš Hertl si zahrají společně v jednom týmu s vítězem první části exhibice McDavidem.