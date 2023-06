Draftem NHL prošlo po Šalém dalších šest Čechů, dva jdou za Bedardem do Chicaga

Celkem sedm českých hokejistů prošlo během středy a čtvrtka draftem NHL. Po Eduardovi Šalém (18), kterého si na 20. místě vybral Seattle, přišlo na řadu dalších šest Čechů. Útočníka Komety Brno následoval brankář Michael Hrabal (18), kterého získala z 38. místa Arizona, dvojici útočníků Jiřího Felcmana (18) a Marcela Marcela (19) zase bralo Chicago.

V draftu byl Hrabal druhým gólmanem, o tři místa ho předčil Slovák Adam Gajan – nejlepší brankář posledního mistrovství světa do 20 let – jehož získalo Chicago. To sáhlo na 93. místě také po českém útočníkovi Jiřím Felcmanovi, který hokejově vyrůstá ve švýcarském Langnau.

Dalším českým útočníkem, který přišel na řadu, se stal na 106. místě Jakub Štancl, odchovanec pražské Slavie. Také on působí v cizině, v sezoně 2022/23 dokonce odehrál osm utkání v SHL v barvách Växjö Lakers.

Majitel stříbrné medaile z posledního MSJ útočník Marcel Marcel se dočkal na startu 5. kola, ze 131. pozice si ho stejně jako Felcmana či jedničku Connora Bedarda vybralo Chicago. Plzeňský odchovanec má za sebou jeden ročník v zámořské juniorské QMJHL v barvách Gatineau Olympics a v 52 zápasech základní části nasbíral 32 bodů.

Prvním hráčem voleným v 6. kole se stal sedmnáctiletý obránce Vojtěch Port, odchovanec Dukly Jihlava, kterého si vybral kalifornský Anaheim. A to na 161. místě. Poslední sezonu strávil ve WHL v týmech Red Deeru a Edmontonu.