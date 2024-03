Dvojnásobný mistr světa Toffoli se v NHL stěhuje z New Jersey do Winnipegu

Kanadský útočník Tyler Toffoli (31) se v NHL stěhuje z New Jersey do Winnipegu výměnou za výběr ve třetím kole letošního draftu a ve druhém kole v příštím roce. Devils budou i nadále platit polovinu platu vítěze Stanley Cupu z roku 2014 s Los Angeles a mistra světa z let 2015 z Prahy a z loňska z Rigy a Tampere.

Toffolimu po této sezoně skončí čtyřletá smlouva celkem na 17 milionů dolarů a může se stát nechráněným volným hráčem. Kontrakt uzavřel původně s Montrealem, odkud se stěhoval v polovině února 2022 do Calgary a loni na konci června byl vyměněn do New Jersey. Za Devils si v této sezoně připsal v 61 zápasech 44 bodů za 26 branek a 18 asistencí.

Vedle Los Angeles, které si jej vybralo v roce 2010 ve 2. kole draftu na 47. pozici, Montrealu, Calgary a New Jersey působil také ve Vancouveru. V 794 utkáních základní části NHL nasbíral 510 bodů za 253 gólů a 257 přihrávek. V play off v 88 duelech zaznamenal 44 bodů za 18 tref a 26 asistencí.

Na světový šampionát se vydal Toffoli dvakrát a v obou případech si odvezl nejcennější kov. V Praze v deseti duelech nasbíral pět bodů za dvě branky a tři přihrávky. Loni v Lotyšsku a Finsku vedl tým jako kapitán a v 10 utkáních třikrát skóroval a u stejného počtu gólů asistoval.