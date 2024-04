Pastrňák se Zachou se v NHL postarali o výhru nad Nashvillem, Nosek si připsal asistenci

David Pastrňák (27) s Pavlem Zachou (26) gólem a asistencí pomohli Bostonu k výhře 3:0 nad Nashvillem. Jednu branku v úterním programu připravil také Tomáš Nosek (31), jeho New Jersey však podlehlo Pittsburghu 3:6. Nebodovalo ani Chicago, které i přes 27 zákroků Petra Mrázka (32) podlehlo Islanders 1:2. Gólman Anaheimu Lukáš Dostál (23) proti Calgary zlikvidoval 21 střel a přispěl k výhře 5:3.

Boston rozhodl utkání v Nashvillu v posledních sedmi minutách základní hrací doby. První branku zápasu vstřelil v 54. minutě v oslabení Charlie Coyle. Přesně o čtyři minuty později se po spolupráci s Pastrňákem prosadil Zacha a v čase 58:39 při soupeřově risku bez brankáře si čeští útočníci role vyměnili.

"Byl to zápas jako v play off. Dlouho se hrálo bez branek a bojovalo se o to, jaký tým to první prolomí," uvedl Coyle. "Trenér nás mezi druhou a třetí třetinou nabádal, abychom byli trpěliví, protože hrajeme dobře. Měl pravdu, protože šance a góly nakonec opravdu přišly," doplnil střelce vítězné branky Brandon Carlo.

Zacha v závěru základní části nabral skvělou formu. V posledních čtrnácti zápasech zaznamenal 17 bodů a atakuje své kariérní maximum z minulé sezony. K jeho vyrovnání potřebuje v následujících šesti duelech nasbírat alespoň čtyři body.

Také Pastrňák má na dohled svůj loňský rekord. V dosavadním průběhu sezony je s bilancí (46+58) pátým nejproduktivnějším hráčem ligy a k loňskému zápisu mu schází devět bodů. V čele týmové produktivity má český forvard čtyřicetibodový náskok na druhého Brada Marchanda a Boston tak hlavně díky němu stíhá čelo NHL. Na vedoucí NY Rangers ztrácí jediný bod.

Důležitý zápas v boji o postup do play off nezvládli hokejisté New Jersey. V souboji s Pittsburghem Devils absolutně nezvládli třetí třetinu, v níž inkasovali pět branek a ztratili nadějný náskok 3:1. Penguins i díky dvěma gólům Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina vyhráli 6:3 a na osmý Washington ztrácí z jedenáctého místa tři body. New Jersey je další tři body zpět a kleslo na 13. příčku.

"Ve třetí části jsme úplně přestali hrát. Po inkasovaném gólu to vypadalo, jako bychom se lekli. Soupeř byl najednou všude o krok dřív a dostal se do tlaku. Tak se bohužel vyhrát nedá," řekl střelec prvního gólu Devils Timo Meier.

Další zápasy

Deváté místo drží po obratu duelu s Chicagem NY Islanders. Newyorčané na domácím ledě dlouho nemohli najít recept na výborně chytajícího Petra Mrázka. Poprvé uspěli až ve 42. minutě, kdy Bo Horvat využil přesilovou hru. Obrat na konečných 2:1 dokonal deset minut před třetí sirénou Simon Holmström. Švédský útočník tak ukončil patnáctizápasové čekání na gól.

"V prvních dvou třetinách jsme měli hodně nadějných příležitostí, ale nedokázali jsme překonat Mrázka. Trefovali jsme ho z každé pozice a vypadalo to, že mu gól nedáme. Přesto jsem věřil, že to dokážeme. Jsem rád, že se to povedlo zrovna mně," uvedl Horvat.

Po pěti utkáních se z výhry radovali hokejisté Anaheimu. Ducks s Lukášem Dostálem v brance vyhráli na ledě Calgary 5:3 a dva body získali teprve podruhé z posledních 14 duelů.

