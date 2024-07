Francouz se vrací do Colorada jako brankářský skaut, Dostála bude v Anaheimu trénovat Budaj

Brankář Pavel Francouz (34) bude po skončení hráčské kariéry v NHL pokračovat v Coloradu jako brankářský skaut. Klub o tom informoval na svém webu. S týmem Avalanche, s nímž v roce 2022 vyhrál Stanleyův poháru, spolupracoval od začátku července jako trenér mladých gólmanů na nováčkovském kempu.

Francouz oficiálně ukončil hráčskou kariéru v dubnu po vleklých zdravotních problémech. Už v sezoně vedení klubu pomáhal s vyhledáváním brankářských talentů a podílel se na přípravě podkladů pro draft. Na letošním mistrovství světa v Praze se blýskl jako expert České televize a nyní dostal od klubu z Denveru nabídku na dlouhodobou spolupráci.

"Jsem šťastný, že můžu být stále v kontaktu s Coloradem a Avalanche. Novou roli si užívám," řekl Francouz, jenž v NHL odchytal během čtyř sezon 73 zápasů v základní části, ve 44 z nich pomohl týmu k výhře. V play off zasáhl do 13 utkání a slavil s Avalanche osm vítězství. Při úspěšném tažení za Stanleyovým pohárem měl bilanci šesti vítězství ze šesti zápasů, které se mu započítávaly do statistik.

Budaj trenérem gólmanů v Anaheimu

Na novou výzvu se v NHL může těšit i bývalý slovenský brankář Peter Budaj, který se stal novým trenérem brankářů v Anaheimu. Pod dohledem tak bude mít i Lukáše Dostála.

Rodák z Banské Bystrice odchytal v NHL za Colorado, Montreal, Los Angeles a Tampu Bay celkem 368 zápasů v základní části a dalších sedm přidal v play off. Na úrovni AHL odchytal 241 utkání, přičemž v sezoně 2015/16 se stal nejlepším brankářem soutěže.

Po ukončení kariéry se Budaj přesunul do pozice trenéra brankářů. Začínal v soutěži NA3HL, později se přesunul do Colorada Avalanche, kde krátce působil u prvního týmu během rozvojového kempu a později tuto pozici zastával ve farmářském týmu Colorado Eagles.