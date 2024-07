Nosek po podpisu s Floridou: Snažil jsem se vybrat tým, který má reálnou šanci zvítězit

Hokejový útočník Tomáš Nosek (31) měl to štěstí, že hned ve své první celé sezoně, kdy si vybojoval stabilní místo v NHL, hrál finále Stanleyova poháru. Jenže s Vegas Golden Knights tehdy v roce 2018 zůstal pod vrcholem. Přestože byl členem silných týmů, od té doby čeká marně na další šanci. V konferenčním rozhovoru s novináři vyjádřil víru, že příležitost nyní přijde s Floridou, které se upsal zkraje července na rok jako nechráněný volný hráč za 775 tisíc dolarů.

Jednatřicetiletý Nosek má před sebou páté angažmá v nejlepší hokejové lize světa. Po Detroitu, Vegas, Bostonu a New Jersey bude v barvách Panthers usilovat o třetí finále pro klub ze Sunrise za sebou a úspěšnou obhajobu letošního triumfu. Je přesvědčený, že se to může povést. "Proto jsem právě tady. To je důvod, proč jsem se rozhodl pro Floridu a podepsal s klubem smlouvu," řekl Nosek.

Touží po další příležitosti na velký triumf. Tehdy před šesti lety zařídil výhru v úvodním utkání, během finálové série dal celkem tři góly, ale radoval se soupeř z Washingtonu.

Nosek a jeho statistiky v uplynulé sezoně. Livesport

"Byl to můj první rok ve Vegas, začal jsem hrát stabilně v NHL a prošli jsme až do finále. Ale od té doby naháním tuhle šanci marně. A když jste navíc už starším hráčem, tak si uvědomujete, že moc času nezbývá. Snažíte se proto vybrat si (z nabídek) tým, který má reálnou šanci zvítězit. A Panthers tu šanci mají," věří Nosek.

Sám se mohl o tom, jak velká síla tkví ve floridském celku, přesvědčit v roli soupeře. V loňském play off musel hned v prvním kole vstřebat vyřazení Bruins, kteří byli hlavním favoritem ligy a vedli 3:1 na zápasy. "V základní části jsme snad neprohráli ani jednou dva zápasy po sobě. A oni nás porazili třikrát za sebou. Už tehdy jsem věděl, že je to výjimečný tým. A letos to potvrdili," poukázal na zisk prvního Stanley Cupu v historii Panthers.

Hráče Panthers dříve obdivoval

Tehdejší klání ještě posílilo v posledních letech rostoucí rivalitu mezi oběma kluby. Pardubický rodák ji teď pozná z druhé strany, v mužstvu, které se bude snažit dostat pod kůži Davida Pastrňáka a spol. "Nejsem první ani poslední, komu se něco takového přihodilo. Žádný problém, beru to v pohodě, k hokeji tohle patří," prohlásil Nosek.

Dokonce přiznal, že jsou v řadách Panthers hráči, které obdivoval i jako hráč na soupeřově střídačce. A jestli se na někoho obzvlášť těší, je to útočník Aleksander Barkov. "Viděl jsem ho mnohokrát. Připomíná mi Pavla Dacjuka," přirovnal Nosek současného kapitána k vynikajícímu ruskému centrovi, jenž se zařadil mezi legendy Detroitu. "Je to jeden z nejlepších hráčů pro obě strany hřiště a já se nemůžu dočkat, až ho budu sledovat ze stejné střídačky," těšil se Nosek.

Jako ceněný poctivec a specialista na obranné úkoly, který ale umí přispět i v ofenzivě, by měl v týmu zacelit mezeru po švédském centrovi Kevinu Stenlundovi, který odešel do Utahu. Očekává se také, že bude patřit mezi hráče určené na oslabení. "Hráli je během play off fenomenálně. Věřím, že do toho dobře zapadnu a pár oslabení pomůžu ubránit," podotkl Nosek.

Základem pro něho však je, aby zůstal zdravý. Kvůli zranění pravé nohy, s níž musel na operaci, odehrál v minulém ročníku za Devils jen 36 utkání, v nichž si připsal dva góly a čtyři nahrávky. "Z toho pohledu to nebyla dobrá sezona. Byl jsem mimo hru více jak polovinu sezony a pak mi nějakou dobu trvalo, než jsem se do toho zase dostal a hrál svoji hru. Myslím, že až tak posledních 15 až 20 zápasů už jsem zase ukazoval, co umím. Nemohu se dočkat, až naskočím zase zpátky na led," uvedl Nosek.

V klubu ho vřele přijali. I v tomto ohledu věděl, do čeho jde. "Mluvil jsem o tom s Radkem Gudasem a jeho manželkou," prozradil, že novou adresu konzultoval s dosud posledním Čechem, který za Panthers hrál. "Pár kluků z týmu už se mi ozvalo a já se hrozně těším, až se připojím, zatím je všechno skvělé," pochvaloval si Nosek.