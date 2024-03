Livesport Daily #213: Tomáš Hertl ve Vegas? Stanley Cup je velmi reálný, říká expert Jan Denemark

V den uzávěrky přestupů v hokejové NHL se minulý týden udál největší český trejd posledních let. Tomáš Hertl (30) za mořem poprvé v kariéře mění působiště a z trápícího se San Jose se přesunul do týmu úřadujících šampionů z Vegas. Hertl ale nebyl jediným českým hráčem, kterého potkal trejd na poslední chvíli, a zajímavých přesunů napříč celou ligou byla celá řada. Co tahle velká změna znamená pro kariéru Tomáše Hertla? Kterému z klubů NHL vyšla přestupová uzávěrka nejlépe? A co změny dresů českých hráčů přinesou směrem k blížícímu se světovému šampionátu? To všechno jsme probrali s hokejovým expertem, který se kariéře Tomáše Hertla podrobně věnoval, Janem Denemarkem.

Třicetiletému Hertlovi platí druhým rokem osmiletý kontrakt na 65,1 milionu dolarů (asi 1,5 miliardy korun), který podepsal v březnu 2022 a zajišťuje mu v průměru přes osm milionů dolarů za sezonu. Výměnou do Vegas se ale rapidně zvedly naděje na premiérový zisk Stanley Cupu v kariéře. Golden Knights jsou i letos považováni za jednoho z největších adeptů na zisk slavného poháru, byť zatím nemají účast v play off jistou.

"Škoda, že jeho výměna nepřišla o dva roky dříve, ale teď už měl ve smlouvě alespoň klauzuli, že s odchodem ze San Jose musel souhlasit. Celá výměna byla až do poslední chvíle utajená, což je v dnešní době obdivuhodné. Vedení Vegas říká, že se o Hertla začalo zajímat až někdy od ledna, a nyní může jásat, protože získalo hráče, kterého by do play off chtěla celá soutěž," říká Denemark.

