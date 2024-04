Will po prohraném finále: Klobouk dolů před Oceláři. Byla to krásná série, ale hrozně to bolí

Pardubický brankář Roman Will (31) držel až do 84. minuty klíčové sedmé finálové bitvy naděje Dynama na zisk mistrovského titulu. Východočeši na něj nakonec nedosáhli, v jejich řadách zavládl pocit velkého zklamání. Will v rozhovoru s novináři přesto ocenil výkony svého týmu a sportovně pogratuloval soupeři. Věří, že v příští sezoně budou Východočeši ještě lepší.

Pardubičtí vedli v boji o zlato 3:2 na zápasy, přesto na něj nedosáhli. A rozhodující bitva o vše před domácím publikem pro ně skončila chmurnou porážkou. "Takhle to je. Já si ale vážím toho, jak jsme hráli. Byla to krásná finálová série, podle mě i férová a zajímavá pro lidi. Gratuluji Třinci," řekl po posledním utkání sezony Will.

"Hrozně to bolí. O to víc, že mám větší děti, které to chápou. A přály si titul stejně jako já. Pak člověk vidí po zápase, jak brečí... Nejde teď jen tak zabouchnout knížku. Ano, vzhůru do práce. Ale s tímto pocitem, který si přeneseme do dalších sezon a hned do prvního tréninku," dodal Will.

Jednatřicetiletý gólman promluvil o svých dojmech z play off až na konci finálové série. "Celou sezonu jsem viděl, že jsme neskutečný tým a skvělá parta. Makali jsme, bojovali. Nevím, co se stalo, že jsme si to dnes nezasloužili. Sedmý zápas, druhé prodloužení, prohráli jsme 1:2. Je to hrozně smutné, těžko se mi o tom mluví. Gratulace do Třince, my budeme lepší příští rok," prohlásil Will.

Soupeři, který získal pátý titul v řadě, vysekl poklonu. "Klobouk dolů před Oceláři, co předvedli už i v sérii se Spartou. Měli spoustu zraněných a vyhráli opět titul. My se musíme ponaučit a být příště ještě lepší. Já si přeju titul z celého svého srdce. Budu dřít a věřím, že ho jednou získám," dodal Will, jenž musí dál čekat na první velký triumf na klubové scéně.

Vítězný gól Ocelářů padl v čase 83:51. Will měl jasno, že branka bude platit, přestože za jeho zády skončil i úspěšný střelec David Cienciala. "Puk najel do skrumáže hráčů a projel do branky. Nevím, kdo do mě najel, ale bylo mi hned jasné, že je to gól," uvedl k trefě nedávného spoluhráče.

Dynamo si v roli hlavního favorita nakonec převzalo "jen" stříbrné medaile. S přehledem vyhrálo základní část, v play off vyřadilo Hradec Králové a Litvínov. Jen jeden gól pak Pardubice dělil od toho, aby sesadily Slezany z trůnu.

"Všichni se teď asi ptáme, jestli šlo dělat něco lépe. Myslím, že za všechny můžu říct, že máme čisté svědomí. Makali jsme, byla to neskutečná zábava se všemi pracovat. Byli jsme pokorní. Ten tlak, který kolem nás je, je určitě správný. Cílili jsme na nejvyšší mety, ale bohužel to nedopadlo,“ pronesl Will.

Zároveň zdůraznil, že pro Dynamo je důležitá i budoucnost. "Budujeme tady hlavně něco dlouhodobého. Není to o tom, že bychom měli dva roky na to, abychom vyhráli titul. Je to dlouhodobé, mám z toho dobrý pocit. Ať už je to práce s fanoušky, mládež… Vše tady funguje skvěle. My tady vytvoříme ten kolos," prohlásil Will.

Připomněl také pardubické momenty i mimo českou nejvyšší soutěž. "Dokázali jsme si loni i letos, že jsme skvělý tým. Ať už na Spengleru, v Lize mistrů. Myslím, že jsme skvěle reprezentovali nejen město, ale i český hokej. Lidi se na nás rádi chodí dívat. Věřím, že nám všechny tyto krůčky pomohou k tomu, abychom byli úspěšnější," řekl Will.