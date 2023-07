Livesport Daily #49: 23 let jsem byl šéflékařem světového fotbalu, říká neurolog Dvořák

Livesport Daily #49: 23 let jsem byl šéflékařem světového fotbalu, říká neurolog Dvořák

Livesport Daily #49: 23 let jsem byl hlavním lékařem světového fotbalu, říká neurolog Dvořák

Hostem čtvrtečního vydání podcastu Livesport Daily je lékař Jiří Dvořák (74). Po okupaci Československa v roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde se vypracoval v renomovaného neurologa. Náhoda tomu chtěla, že mezi jeho pacienty patřil i tehdejší sekretář FIFA Sepp Blatter. Právě ten přivedl Dvořáka do služeb fotbalu. Rodák z Hulína pak dlouhých třiadvacet let působil jako předseda zdravotní komise FIFA a šéflékař světového fotbalu. Hned na začátku svého působení ve fotbale byl u dopingového skandálu Diega Maradony na mistrovství světa 1994.

"Maradona byl hlavní hvězdou turnaje a po prvním zápase měl pozitivní dopingový svět. Všichni ve FIFA řešili, jak na to reagovat. Blatter mi ten případ svěřil a požádal mě, abych přišel s nějakým doporučením, jak postupovat dál. Rychle jsem se obeznámil s problematikou dopingu a pak jsem dal doporučení, že Maradona na turnaji nemůže zůstat. To nešlo schovávat pod pokličkou," vzpomíná Dvořák na jeden z nejnáročnějších momentů své kariéry.

Pro světový fotbal toho ale udělal daleko víc. Na jeho popud se začaly udělovat červené karty za zákroky zezadu i za fauly loktem do obličeje. A Dvořák byl i u toho, když se na všechny stadiony zaváděly povinné defibrilátory. "Víme, že když okamžitě přiběhne pomoc a rychle se reaguje, je mnohem větší šance zachránit život. Člověka pak hřeje, když mu přijde email z Pákistánu, že děkují za defibrilátor, protože někomu zachránil život. A takových případů je hodně."

Během svých dlouhých let ve FIFA se Dvořák osobně poznal s hvězdami světového fotbalu, jako jsou Messi, Ronaldo nebo Guardiola. "Zrovna teď chci zavolat Messimu. V Mexiku totiž mají obrovský problém s diabetem a chtěli by ode mě pomoc s kampaní, která by skrz fotbal zapůsobila na všechny obyvatele. Tak chci Messiho požádat, aby mi s tím pomohl," rýsuje svoje nejbližší plány profesor Jiří Dvořák.

Livesport Daily #49: Jak probíhalo vyřazení Maradony z MS 1994? Livesport

Dál jsme v nové epizodě Livesport Daily řešili:

- jak působí fotbal na psychické i fyzické zdraví hráčů

- jak se Sepp Blatter přičinil o zdravotní osvětu ve fotbale

- jak by se sportovci i běžní lidé měli starat o svoje tělo

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.