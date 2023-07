Livesport Daily #50: Sen o pátém triumfu na Tour de France stále mám, říká Froome

Padesátý díl našeho podcastu Livesport Daily vám nabízí exkluzivního hosta. K mikrofonu totiž kvůli nám usedl čtyřnásobný vítěz Tour de France a jeden z nejlepších cyklistů poslední dekády Chris Froome (38). Kromě rozhovoru s ním uslyšíte v aktuální epizodě i ředitele závodu Czech Tour Leopolda Königa (35), který Frooma do Česka přivezl.

"Jsem moc rád, že jsem v Česku. Je to můj první závod v České republice, i když jednou už jsem byl v Praze. Docela nedávno, ale bylo to v zimě a slíbil jsem si, že se sem podívám, až se udělá trochu tepleji. Jsem rád, že se mi Leo ozval a že mám šanci tady závodit. Moc se mi tu líbí," říká v úvodu podcastu Chris Froome.

Ten se letos nepředstavil na Tour de France, protože se nevešel do nominace svého týmu Israel-Premier Tech. I tak ale dál sní o tom, že jednou by mohl slavný závod vyhrát popáté. "Pořád to v hlavě mám, někde vzadu to tam je. Dobře vím, že v konkurenci dnešních mladých jezdců už to bude hodně složité, ale připadá mi to pořád realistické. Cyklistiku miluju a tohle je jedna z mých motivací. Stále je to takový plamínek, který mě pohání dál a dokud budu závodit, bude hořet," říká urputně Froome.

V podcastu dostal prostor i Leopold König, bývalý Froomův parťák z týmu Sky a současný ředitel závodu Czech Tour, kvůli kterému je slavný Brit v Česku. "Hodně jsme stáli o to, aby Chris přijel, bylo nám jasné, že to výrazně zvedne zájem o náš závod. Napoprvé jeho tým pozvánku odmítl, ale když se pak ukázalo, že Chris nejede na Tour, ozvali jsme se jim znovu a napodruhé už to vyšlo," objasňuje König zákulisí vyjednávání o účasti slavného jezdce.

Dál jsme v nové epizodě Livesport Daily řešili:

- jak Froome vzpomíná na návrat po těžkém zranění

- jak se změnila cyklistika za posledních deset let

- v čem je výjimečný vítěz letošní Tour Jonas Vingegaard

Kompletní díl podcastu Livesport Daily najdete v originálním znění na Spotify, Apple podcasts i Google podcasts. Kromě rozhovoru s Froomem jsme si v něm povídali i s Leopoldem Königem.