Marchand vystřílel Bostonu druhou výhru, Pastrňák asistoval. Obhájci z Vegas znovu uspěli

Fantastickou třetí třetinu předvedli v prvním zápase na ledě Toronta hokejisté Bostonu. Bruins díky třem brankám v poslední dvacetiminutovce získali třetí duel čtvrtfinále play off NHL na svou stranu (4:2) a ujali se tak vedení 2:1 na zápasy. Dvěma góly a jednou asistencí se pod důležitou výhru podepsal Brad Marchand (35), kterému přihrával na trefu do prázdné branky David Pastrňák (27). Dařilo se také obhájcům Stanley Cupu z Vegas, kteří v sestavě s Tomášem Hertlem (30) získali druhé vítězství (3:1) v náročné sérii s Dallasem.

Boston se dostal poprvé do vedení v úvodu třetí třetiny, kdy se v přesilové hře prosadil Jake DeBrusk, jenž otočil skóre na 2:1 pro Bruins. Na vedoucí branku v 52. minutě odpověděl vyrovnáním Tyler Bertuzzi, nerozhodný stav ale vydržel pouze 28 vteřin. Hokejistům Bruins vrátil náskok Brad Marchand. Kapitán Bostonu v závěru zápasu po Pastrňákově nahrávce přidal gól na 4:2 a pečetil druhou výhru svého týmu v sérii.

Podruhé vyhrálo i Vegas, které zdolalo Dallas 3:1 a z Texasu si veze vedení 2:0 na zápasy. Domácí Stars vstoupili do zápasu lépe a v 17. minutě šli po trefě Jasona Robertsona poprvé v sérii do vedení. Golden Knights se srovnáním příliš dlouho neotáleli. Po necelé minutě půl se prosadil Jonathan Marchessault. Obrat zařídil v závěru druhé třetiny Noah Hanifin a skóre v čase 59:26 uzavřel trefou do prázdné branky Jack Eichel.

