Mrázek neodvrátil pátou porážku Chicaga v řadě, Toronto doma zastavilo rozjetý Dallas

Mrázek v zápase dělal co mohl, na body to však nestačilo.

Chicago s Petrem Mrázkem (31) v brance podlehlo Minnesotě 1:2 a na výhru čeká už pět zápasů. K prolomení série nepomohlo ani 23 zákroků českého gólmana. Toronto porazilo Dallas s Radkem Faksou (30) v sestavě 5:4 a NY Rangers zvládli utkání s Tampou Bay, kterou zdolali 3:1.

Chicago strádá v ofenzivě. V posledních pěti zápasech dali Blackhawks pouhé čtyři góly, přičemž třikrát vyšli střelecky naprázdno. Naději dal týmu Nick Foligno v druhé třetině duelu proti Minnesotě, když srovnal na 1:1 a ukončil více než 173 minut dlouhé čekání na přesnou trefu.

O body Blackhawks připravil Folignův mladší bratr Marcus, který v polovině třetí třetiny tečí překonal Mrázka a svou devátou trefou v ročníku vystřelil Minnesotě výhru. Mrázek zlikvidoval 23 střeleckých pokusů a poosmé za sebou chytal s úspěšností přesahující 90 procent.

Toronto v prvním zápase po více než týdenní pauze nestačilo na NY Islanders a padlo po třech výhrách. V duelu proti Dallasu se Maple Leafs vrátili na vítěznou vlnu. V zápase plném branek vyhráli 5:4 a posunuli se před Tampu na páté místo Východní konference. Dvěma góly a jednou nahrávkou řídil výhru domácích William Nylander. Jednu branku vstřelil nejlepší střelec ligy Auston Matthews a vylepšil tak svou bilanci na 41 přesných zásahů.

Toronto si pomohlo v početních výhodách. Využilo všechny tři a potvrdilo, že má jedny z nejlépe sehraných přesilovek v NHL. "Speciální týmy dneska soupeři velmi pomohly. Nemůžeme čekat, že vyhrajeme, když neubráníme jediné oslabení," litoval trenér Stars Peter DeBoer.

Rozhodující momenty přišly v 52. minutě. Nejprve proměnil trestné střílení Jevgenij Dadonov a srovnal na 3:3. Odpověď Maple Leafs však byla blesková: vedení jim v čase 51:37 vrátil Mitchell Marner a jen o dvacet sekund později zvýšil Nylander.

"Auston (Matthews) v útočném pásmu odvedl výbornou práci a Mitch (Marner) ji krásným zakončením dokončil. Na gól navázala i druhá formace, která zvýšila na rozdíl dvou branek. Skvělá odpověď," líčil trenér Sheldon Keefe.

V čele kanadského bodování se osamostatnil Nikita Kučerov. Ruský útočník Tampy připravil jediný gól svého týmu v duelu s NY Rangers a odskočil druhému Nathanu MacKinnonovi na rozdíl jednoho bodu. Lightning v Madison Square Garden prohráli 1:3 a nebodovali po třech výhrách. Rangers se radovali potřetí za sebou a posunuli se za Boston na druhé místo Východní konference.

Gólman Rangers Jonathan Quick poprvé v sezoně naskočil do tří zápasů za sebou. Šestatřicetiletý Američan v nich dostal jen čtyři branky a dovedl tým pokaždé k výhrám. "Chytal výborně. Myslím, že jsme dnes předvedli solidní výkon i my před ním, ale když bylo potřeba, vytáhl skvělý zákrok," chválil zkušeného brankáře obránce Jacob Trouba.

Smutný návrat na led má prožil Michail Sergačov. Obránce Lightning se v sestavě objevil po více než měsíci, ještě před polovinou zápasu ale opustil led s poraněnou nohou na nosítkách. "Je těžké to sledovat. Není to poprvé, co se něco takového stalo, ale vždycky z toho mám hrozný pocit. Vidět ho v prvním zápase po zranění v takových bolestech je děsné," uvedl nejproduktivnější obránce Lightning Victor Hedman.