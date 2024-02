Rielly zná trest za svůj zkrat. Obránce Toronta si po děsivém krosčeku nezahraje pět zápasů

Zákazem startu v pěti zápasech potrestalo vedení NHL torontského obránce Morgana Riellyho za krosček do hlavy ottawského útočníka Ridlyho Greiga v závěru sobotního utkání. Rielly reagoval na to, že domácí hokejista šest sekund před koncem provokativně napálil puk do prázdné branky místo obyčejné střely. Toronto v Ottawě prohrálo 3:5. O trestu pro Riellyho v úterý rozhodla disciplinární komise.

V utkání dostal devětadvacetiletý obránce od rozhodčích trest na pět minut a do konce zápasu. Kouč Toronta Sheldon Keefe označil po zápase Riellyho reakci za patřičnou.

Rielly obdržel první disciplinární trest v jedenáctileté kariéře v NHL. Do hry se může vrátit 22. února na ledě Vegas.

Pro Toronto, které je sedmé ve Východní konferenci, bude jeho absence velkým oslabením. Se sedmi góly a 36 asistencemi je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu.