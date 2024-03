Skvělý hráč a ještě lepší člověk. Kabina z toho oněměla, řekl trenér Quinn o odchodu Hertla

Výměna hokejového útočníka Tomáše Hertla (30) ze San Jose do týmu Vegas, kterou kluby dotáhly k úspěšnému konci krátce před páteční uzávěrkou přestupů, byla tak trochu šokem pro celou NHL. Z hlasů zaznívajících od zástupců Sharks je zřejmé, jak hlubokou stopu třicetiletý pražský rodák v kalifornském klubu zanechal.

"Cítím spoustu různých emocí... Když to vezmu za něho osobně, tak jsem nadšený, že má teď šanci vyhrát Stanley Cup. Zároveň je mi ale vážně líto, když ho vidím odcházet," citoval web NHL.com trenéra Davida Quinna. "Jsem tady jen dva roky, ale měl jsem možnost poznat, jak je Tomáš skvělým hráčem. A ještě lepším člověkem. Tohle bude bolet. Pro všechny je to ještě hodně čerstvé, takže kabina z toho oněměla," dodal kouč Sharks.

Hertla si klub vybral ze 17. pozice během draftu v roce 2012. Odchovanec pražské Slavie se za takřka 11 sezon stal jednou z jeho hlavních tváří a nejvýraznějších postav historie Sharks. V klubu zůstával a přes několik let přetrvávající spekulace o možném odchodu se před dvěma lety upsal San Jose až do roku 2030, přestože věděl, jak moc klub oslabil.

Se 712 odehranými zápasy v základní části se zařadil na sedmé místo dlouhodobého pořadí Sharks, jejichž historie sahá do roku 1991. S 218 vstřelenými brankami je pátý, 266 asistencí ho řadí na sedmou příčku a 484 bodů ho vyneslo na šesté místo klubových dějin.

Jenže v NHL je byznys více než sentiment. "Nevím, zda bychom z toho mohli někdy získat více. Když jsme se podívali na délku a podmínky Tomášova kontraktu (přes 8,1 milionu dolarů ročně), je zřejmé, že to pro nás není úplně ideální smlouva, s níž bychom se museli i přes navyšující se platový strop vypořádat. Měl jsem tak pocit, že je vhodná doba na to, abychom to udělali," okomentoval výměnu generální manažer Mike Grier. "Domnívám se, že i samotného Tomáše asi napadlo, že je to pro něj dobrá příležitost."

Jen těžko si lze totiž představit, že Sharks, kteří ze 62 zápasů získali jen 37 bodů, jsou společně s Chicagem nejhorším týmem ligy a budou popáté za sebou chybět v play off, vystřelí v nejbližší době k výšinám. A Hertl se nijak netají tím, jak moc by chtěl dosáhnout na Stanley Cup.

"Tomáš se dostal do bodu, kdy touží mít šanci vyhrát Stanley Cup. Je to dobrý hráč, i když i on také trochu stárne. My jsme stále ve fázi přestavby. A jsme pořád roky vzdáleni tomu, než z nás bude zase tým pro play off. Mám pocit, že on sám dospěl k závěru, že takový časový plán mu nevyhovuje. I proto, že on sám je na úrovni NHL stále produktivním hráčem," prohlásil Grier.

V týmu obhájců Stanleyova poháru si naopak mohou mnout ruce. Ze hry jim vypadl kvůli natržené slezině jeden z klíčových lídrů Mark Stone, má být mimo hru nejméně do konce základní části a i Hertlův příchod má pomoci situaci vyřešit. Tím spíš, že český útočník je třetí výraznou posilou za poslední dny. Před ním získal klub útočníka Anthonyho Manthu a obránce Noaha Hanifina.

"Jsme opravdu moc spokojení s tím, jaké posily se nám podařilo přivést během tohoto týdne," uvedl při setkání s médii Kelly McCrimmon, generální manažer Vegas. "Tomáš Hertl je sice momentálně mimo hru kvůli kolenu, věříme ale, že by mohl zasáhnout do hry ještě před koncem základní části. Více budeme vědět, až ho uvidí náš tým lidí," řekl McCrimmon s připomínkou operačního zákroku, který Hertl v únoru podstoupil, když se vyčištěním chrupavky snažil zbavit bolestí v levém koleně.