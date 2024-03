Slafkovský po překonání rekordu pomýšlí na trofeje. Rád by si zahrál v Česku

Juraj Slafkovský (19) se v NHL podílel asistencí na výhře Montrealu 2:1 nad Coloradem a postaral se o tři historické zápisy naráz. Svým čtyřicátým bodem v sezoně překonal klubový rekord hráče do 20 let ze sezony 1974/75. Bodoval v osmém utkání za sebou, čímž vyrovnal svůj vlastní dorostenecký klubový rekord. A také v nejlepší hokejové lize světa zaznamenal 50. bod, čímž se posunul na druhé místo mezi dorostenci Canadiens v celkovém počtu bodů.

Slafkovský, který v sobotu oslaví dvacetiny, si v 52. vteřině zápasu připsal asistenci u gólu hostů na 1:1. Po vyhraném vhazování a přihrávce Davida Savarda prodloužil puk podél mantinelu na kapitána Nicka Suzukiho, který po úniku po pravém křídle překonal Justuse Annunena. Slovenský útočník se díky asistenci odpoutal od Maria Tremblaye, který v sezoně 1974/1975 jako teenager nasbíral 39 bodů za jeden ročník. Po zápase měl radost z překonání rekordu, ale dodal, že ho více než individuální úspěchy těší dvoubodový zisk.

"Lidé kolem mě mi to neustále připomínají. Mám z toho radost, budu se dál snažit hrát co nejlépe a pomáhat týmu k výhrám. Je hezké dosáhnout nějakého individuálního úspěchu, ale chci s tímto týmem především něco vyhrát," zdůraznil Slafkovský v rozhovoru pro klubový web.

V uplynulých osmi zápasech nasbíral dvě branky a šest asistencí. Proti Coloradu odehrál bez tří vteřin 22 minut a soupeřova brankáře ohrozil dvěma střelami. Přestože Canadiens ztratili reálnou šanci na postup do play off, stále má o co hrát. "Chci dál rozvíjet svou hru, tvrdě pracovat a budovat chemii mezi Nickem Suzukim a Caulem Caufieldem. Doufám, že do konce sezony nasbíráme co nejvíce vítězství," řekl Slafkovsky, který má po 71 zápasech na kontě 15 gólů a 25 asistencí.

Habs výhrou nad Coloradem dokázali, že umí porážet velké týmy. Slafkovského útok pravidelně nastoupoval proti první lajně Avalanche v čele s Nathanem MacKinnonem a Mikkem Rantanenem. "Máme mladý tým a je pro nás velká věc, že máme možnost hrát proti tak špičkovým hráčům a jednomu z nejlepších týmů v lize," řekl slovenský útočník.

"Nesnažili jsme se jen bránit, ale vyrovnat se hře soupeře, nebo ji dokonce předčit. Nechtěli jsme mu toho dovolit příliš mnoho. Pak se dají vyhrávat zápasy s favority, což jsme dnes ukázali. Musíme se to naučit dělat každý večer," dodal.

Po skončení základní části skončí jedničce draftu 2022 klubová sezona, takže bude k dispozici slovenské reprezentaci, která se připravuje na mistrovství světa v Česku. Slafkovský je připraven národnímu týmu pomoci: "Samozřejmě přijedu, pokud budu zdravý a pokud vedení rozhodne, že bude dobré, abych na šampionát jel. Budu víc než rád, když budu moci hrát za národní tým."