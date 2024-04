Eisbären Berlín získali desátý titul v německé hokejové lize. Tým z hlavního města vyhrál finálovou sérii s Bremerhavenem 4:1 na zápasy, ukončil ji dnešním vítězstvím 2:0 na hřišti soupeře.

Eisbären ovládli DEL potřetí během čtyř let. Po dvou titulech za sebou se loni svěřenci trenéra Serge Aubina nedostali do play off.

Bremerhaven s obráncem Vladimírem Emingerem a útočníkem Dominikem Uhrem hrál finále poprvé.