Spolupráce Hertla se Zadinou San Jose body nepřinesla. Pastrňák při výhře dvakrát asistoval

Filip Zadina (24) vstřelil v NHL po asistenci Tomáše Hertla (30) v 57. minutě vyrovnávací gól, ale hokejisté San Jose v Ottawě nebodovali a prohráli 4:5. David Pastrňák (37) pomohl Bostonu dvěma nahrávkami k vítězství 4:3 v prodloužení na ledě St. Louis. Petr Mrázek (31) inkasoval dvakrát z 29 střel při prohře Chicaga 1:3 s Dallasem. Anaheim podlehl i přes 36 zákroků Lukáše Dostála (23) na ledě Tampy Bay 1:5.

San Jose prohrávalo v polovině úvodní třetiny 0:2, ale ve 27. minutě vedlo 3:2. Ottawa ještě v prostřední části otočila na 4:3 a těsný výsledek držela až do 57. minuty. O náskok připravila kanadský klub spolupráce českých hráčů: Hertl přihrál z levé strany do pravého kruhu Zadinovi, který vyrovnal střelou bez přípravy pod horní tyč a připsal si pátý gól v sezoně.

Ottawa odpověděla ještě v základní hrací době a pět sekund před koncem třetí třetiny rozhodl z dorážky Vladimír Tarasenko. "Je to kruté," uvedl Zadina. "Bojovali jsme, dřeli. Bolí to, ale musíme hrát celý zápas, ne 59 minut," podotkl. Hrdinou vítězů byl Tim Stützle, jenž asistoval u čtyř branek.

Po dvou gólech Bostonu vstřelili Brad Marchand a Charlie McAvoy, který ukončil prodloužení individuální akcí. Vítěznému gólu předcházelo, že útočník St. Louis Robert Thomas přišel po zákroku Pastrňáka na hranici pravidel o puk. McAvoy jej ve středním pásmu sebral a v přečíslení dva na jednoho vystřelil přesně nad vyrážečku.

"Nechtěl jsem riskovat přihrávku, tak jsem raději zvolil střelu," uvedl McAvoy, který měl v brejku na druhé straně Pastrňáka. Poraženým se nelíbilo, že rozhodčí neodpískali před klíčovou akcí podrážení českého hráče. "Vím, že určité věci nemůžu komentovat. Myslím si, že opakovaný záběr ale vypovídá dost," komentoval dočasný trenér St. Louis Drew Bannister Pastrňákův zákrok.

Druhý bod si Pastrňák připsal ve 48. minutě: v přesilové hře pět na tři ideálně uvolnil v pravém kruhu Marchanda a ten střelou do prázdné branky upravil na 3:2. Havířovský rodák si polepšil na 59 bodů (25+34) a v produktivitě soutěže se vyhoupl na třetí místo. Boston postrádal kvůli nemoci Pavla Zachu.

Mrázek chytal ve čtvrtém utkání Chicaga v řadě a čisté konto držel až do 43. minuty, v níž vyrovnal v přesilové hře Matt Duchene. "Mrázek chytal skvěle. V prvních dvou třetinách jsme mu to ale moc neztížili, puky viděl. Chtěli jsme proto před brankou více clonit a více střílet. To se vyplatilo," uvedl lídr Dallasu Jamie Benn, který šel příkladem a při gólu na 1:1 stál před Mrázkem.

Z přečíslení dva na jednoho rozhodl v čase 54:54 střelou mezi betony Mason Marchment a výhru Dallasu zpečetil Joe Pavelski při hře domácích bez gólmana. Mrázek inkasoval v každém z posledních tří startů jen dvakrát, ale tým nezískal ani bod.

Tampu Bay nasměrovaly k výhře tři využité přesilové hry v prostřední třetině, po níž vedla 3:1. Střelou od modré čáry otevřel skóre Victor Hedman a Dostála ještě dvakrát překonal Steven Stamkos. Zbývající dvě branky vstřelili domácí v posledních deseti minutách. Výhru zvýraznili Calvin de Haan, který zaskočil českého brankáře nahozením od levého mantinelu, a Brandon Hagel z dorážky.

Edmonton zvítězil v Montrealu 2:1 v prodloužení a 10. výhrou v řadě vytvořil nový klubový rekord. Zápas rozhodl Evan Bouchard. "Když si uvědomím, jak skvělé týmy měl klub v 80. letech, tak jsem v šoku, že neudělaly delší sérii výher," připomněl trenér Oilers Kris Knoblauch slavnou éru klubu, který získal v letech 1984 až 1990 pět Stanleyových pohárů.

Další zápasy NHL

Winnipeg, který vyhrál předchozích osm zápasů a díky sérii se vyhoupl do čela NHL, podlehl doma Philadelphii 0:2. Obě branky vstřelil v úvodních 23 minutách Cam Atkinson a gólman Samuel Ersson zastavil 35 pokusů domácích. Zaváhání Jets využil Vancouver, zvítězil trefou Sama Laffertyho v Buffalu 1:0 a je novým lídrem soutěže. K čistému kontu Thatchera Demka, který zastavil 26 střel, pomohl v obraně i Filip Hronek.

Klubový rekord v počtu výher vylepšil na devět zápasů Seattle, poté co uspěl v Columbusu 7:4. Výhru řídil třemi body Jared McCann (2+1). Domácím, v jejichž obraně nenastoupil David Jiříček, nestačily dvě branky beka Ivana Provorova. David Rittich nastoupil do branky Los Angeles od třetí třetiny a ze tří střel neinkasoval. Jeho spoluhráči v závěrečné části zmírnili prohru v Detroitu z 1:5 na konečných 3:5.

Na devíti výhrách v řadě naopak skončila série Floridy, neboť doma podlehla New Jersey 1:4. Hostující gólman Vítek Vaněček plnil roli náhradníka a Ondřej Palát je kvůli zranění mimo hru. Carolina i bez Martina Nečase, který vynechal kvůli zranění čtvrtý duel v řadě, udolala Pittsburgh 3:2 v prodloužení. Svou druhou trefou v zápase rozhodl o bonusovém bodu obránce Brett Pesce. Na straně poražených odehrál čtyři minuty Radim Zohorna, jenž se v předchozích šesti utkáních nevešel do sestavy.

Do sobotního programu zasáhlo všech 32 týmů. Hattrick nasázel jen Nick Bjugstad a zařídil výhru Arizony 6:0 v Minnesotě. Brankář Connor Ingram, jemuž kryl záda Karel Vejmelka, zastavil 38 střel a připsal si pátou nulu sezony. V této statistice je v lize nejlepší.

Tabulka NHL