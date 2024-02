Týden v NHL: Jágr navždy v Pittsburghu, gól po pěti letech a hattrick hattricků

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Nejproduktivnější hráč

Stále ještě není nejproduktivnějším hráčem soutěže, ale už si jede na své tradiční bodové vlně. Connor McDavid z Edmontonu sice ve třech zápasech nedal ani gól a jen sedmkrát vystřelil, ale na bodově nejlepšího hráče týdne mu to díky deseti asistencím stačilo.

Lahůdkou pro něj byla hlavně bitva proti Detroitu, kterou jeho Oilers vyhráli 8:4 a kapitán mužstva se pod ní podepsal nahrávkami na šest branek.

Brankář týdne

Stále se spekuluje o tom, že New Jersey bude před play off shánět posilu do brankoviště, ale dost možná to ani nebude třeba. Vynikající výkony ve čtyřech zápasech předchozího týdne podal Nico Daws, který třikrát slavil vítězství, pochytal celkem 129 střel a průměr gólů na zápas zastavil na 2,02. Vynikající byla i Kanaďanova úspěšnost zákroků 94,7%.

Čech týdne

Odehrál tři zápasy, ale titul nejproduktivnějšího Čecha týdne získal díky jedinému zápasu. Nejlepšímu v kariéře. Ten Filip Zadina ze San Jose zvládl ve čtvrtek proti Calgary a pod výhru 6:3 se podepsal dvěma góly a stejným počtem nahrávek.

Průměrně v týdnu hrál jen 11 minut a 27 vteřin, čtyřikrát vystřelil a zapsal druhý vítězný gól v sezoně a sedmý v kariéře.

Highlight týdne

Těžko si vybrat jiný moment, než vyvěšení dresu druhého nejproduktivnějšího muže historie NHL Jaromíra Jágra pod strop haly v Pittsburghu. Na slavnostní ceremoniál dorazily i legendy jako Mario Lemieux, Ron Francis, Ulf Samuelsson či bývalí čeští parťáci Robert Lang, Jiří Šlégr a Jiří Hrdina a také slavný trenér Scott Bowman.

"Děkuji všem z Pittsburghu, kteří mi umožnili mít tak krásnou kariéru. Od prvního do posledního dne u Penguins jsem se díky vám všem měl v klubu nádherně. Bylo to krásných 11 let, asi nejlepší roky mého života a jsem pyšný, že můžu toto město nazývat mým druhým domovem," řekl a poděkoval všem spoluhráčům a fanouškům.

V předchozích dnech si užíval velké mediální pozornosti, s Pittsburghem si zatrénoval a vzpomínali na něj snad na každém rohu. S týmem Penguins následně vyjel na rozbruslení před zápasem s Los Angeles a nechyběly ani ikonické paruky.

Statistika týdne

Toronto ovládlo všechny tři zápasy v týdnu a jeho jednoznačným lídrem byl americký střelec Auston Matthews. Proti Blues sice nebodoval, ale Philadelphii a Anaheimu dal hattrick a k tomu se pojí několik zajímavých čísel.

Matthews je desátým hráčem historie, který dal v sezoně šest hattricků, a to mu ještě do konce sezony zbývá 29 utkání. Procentuálně tak dal hattrick v 11,5% utkáních tohoto ročníku. Ve zmiňovaném zápase proti Blues dal navíc hattrick Bobby McMann a Toronto se stalo patnáctým týmem historie, které dalo hattrick ve třech zápasech v řadě.

Ze sociálních sítí

Kdo si počká, ten se dočká. Ale někdy to může být pěkná otrava. Noah Juulsen by o tom mohl vyprávět, obránce Vancouveru a šestadvacátý hráč draftu 2015 vstřelil v sobotu proti Winnipegu svůj teprve třetí gól v NHL, ale hlavně první od 5. listopadu 2018. Tehdy uspěl ještě v barvách Montrealu.

Fotografie týdne

Jágr se v pittsburských letech proslavil vlasatou hřívou, tu už dávno nenosí, ale na rozbruslení před zápasem si jí vzali ostatní hráči klubu. Třeba Sidney Crosby.

Jágr na rozbruslení s Crosbym. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"Patrick Roy nedávno přebral tým New York Islanders a mně to moc nepřekvapilo, už vloni se o něm dost mluvilo, bylo jasné, že je otázkou času, než některý tým převezme. Generálním manažerem klubu je Lou Lamoriello, manažer ze staré školy a Roy mi přijde podobný. To spojení vidím kladně, ale je fakt, že je třeba sledovat i moderní hokejové trendy a nejde všechno řešit jen tím, že trenér bude hráče na tréninku dusit, jako tomu možná bývalo někdy dříve. To se stávat může, ale ne moc často, protože pak trenér lituje, že ztratí celý tým.

Roy byl neskutečný gólman, jeden z nejlepších v historii. Vždy byl svérázný a tipnul bych si, že bude i svérázným trenérem, snad najde balanc. Pro Islanders to může fungovat, myslím, že jim má co dát."