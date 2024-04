Týden v NHL: Tisíc bez jediného přiblížení ke Stanley Cupu či auto zabalené v toaletním papíru

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Zapojte se do tipovací soutěže Výzva expertů Livesport Zpráv a časopisu xHOCKEY a každý týden předpovídejte výsledky 10 vybraných zápasů či příležitostí. Předveďte své znalosti o nejlepší hokejové soutěži světa! Ve hře je spousta skvělých cen pro fanoušky NHL. Více o soutěži zde.

Nejproduktivnější hráč

V lize vrcholí boj o vítěze bodování a všichni tři muži, kteří se o Art Ross Trophy uchází, finišují ve velkém stylu. V posledních pěti vydáních byl vždy nejproduktivnějším někdo z trojice Nathan MacKinnon – Connor McDavid – Nikita Kučerov. Tentokrát to byl poslední jmenovaný, ruský útočník Tampy Bay dal ve čtyřech zápasech jedinou branku, ale na devět nahrál a svým pronásledovatelům lehce unikl. Kapitánovi Edmontonu o šest bodů a bombarďákovi z Colorada o tři.

Brankář týdne

Ještě nedávno odepsaný Pittsburgh najednou bojuje o play off a má reálnou šanci, že se do bojů o Stanley Cup dostane. V posledním týdnu k tomu výrazně pomohl náhradní gólman Alex Nedeljkovic, který se objevil ve čtyřech zápasech a všechny vyhrál.

Navíc nešlo o žádné snadné bitvy, americký brankář zastavil lídra NHL NY Rangers, rivala z New Jersey, rozjetý Washington a silnou Tampu Bay. Ze 121 střel inkasoval 10 branek, udržel si úspěšnost zákroků 91,7%.

Čech týdne

Když v sobotu přijel na led Chicaga tým Dallasu, který držel sérii osmi výher (nový klubový rekord), nedávalo se Blackhawks moc šancí. Ale Petr Mrázek se vytáhl, zastavil 42 střel a výrazně podpořil vítězství 3:2. V úterý sice zapsal porážku s New York Islanders, ale dostal jen dvě branky a jeho úspěšnost zásahů byla 94,5%.

Highlight týdne

Do NHL vstoupila jednička draftu z roku 2010 ve velkém stylu, v barvách Caroliny nastřílel Jeff Skinner tehdy 31 branek, přidal 32 přihrávek a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka roku. Dařilo se mu i dál, góly doručoval vicemistr světa s Kanadou z roku 2017 pravidelně.

Přesto se ho Hurricanes v srpnu 2018 zbavili a vyměnili ho do Buffala. Tam hned v první sezoně poprvé v kariéře dosáhl na hranici 40 branek a tento ročník mu vynesl životní kontrakt, osmiletou smlouvu na 72 milionů dolarů. Ta se nejprve zdála hodně nepovedená, ale Skinnerovi se znovu začalo dařit. O co tedy jde?

Je to snadné, muž, který má na kontě 357 gólů, což je pozoruhodná meta, které se většina hráčů NHL nikdy nepřiblíží, vytvořil nový – celkem smutný – rekord. Úterní zápas proti Washingtonu byl jeho 1000. v soutěži a ještě žádný hráč před ním jich neodehrál tolik, aniž by si aspoň jednou nezahrál o Stanley Cup. Sabres mají v tomto ročníku stále ještě šanci, ale už je spíš pouze teoretická...

Statistika týdne

Ottawa zažívá překvapivě špatnou sezonu, nebýt ve Východní konferenci Columbus, je kanadský klub na úplném dně. Jedním z mála světlých bodů je živelný kapitán Brady Tkachuk. U Senators je nejlepší v kolonce vstřelených branek, slušně si vede i ve statistice +/- a do hry dává všechno.

V sobotu proti New Jersey například zaznamenal 16 hitů, to je rekord NHL pro jednoho hráče během jednoho utkání.

Ze sociálních sítí

"Omlouvám se, šlo o chybu v komunikaci," sdělil rozhodčí v utkání mezi Floridou a Montrealem, neuznal branku a pobavil dokonce i střídačku Canadiens, která o gól přišla. Její hráči nakonec i tak měli radost, favorita porazili 5:3.

Fotografie týdne

Brandon Duhaime byl sice před přestupovou uzávěrkou vyměněn z Minnesoty do Colorada, ale to neznamená, že nejsou věci, které nemůžou zůstat při starém. Třeba špičkování se známým vtipálkem Marc-Andrem Fleurym. Když dorazili hráči Avalanche do do Minnesoty, našel slavný gólman své auto v tomto stavu.

"Nevím, kdo to udělal," sdělil Duhaime, kterému ale samozřejmě nikdo nevěřil. "Jsem na něj celkem pyšný," vzkázal zpět Fleury, který měl o autorovi vtípku od začátku jasno.

Pohled Ladislava Šmída

"Asi nikdo nemohl minout hromadnou bitku mezi New York Rangers a New Jersey Devils, já jen musím říct, že mě to vlastně ani moc nepřekvapilo. Matt Rempe v předchozím vzájemném zápase celkem řádil, navíc pak nepřijal výzvu ke rvačce, takže u Devils museli být celkem frustrovaní a dopadlo to jak to dopadlo. V žádném případě neříkám, že za každý hit je třeba se jít poprat, ale když někdo na ledě lítá jako blázen, tak musí jednou za čas shodit rukavice.

New Jersey to pojalo tak, že všichni byli na úvodním vhazování připraveni se pobít a bylo super vidět, že Rangers taky. V hokeji stále platí nepsaná pravidla, která je třeba respektovat, i když vím, že víc a víc lidem se to prostě nelíbí. Já říkám, že komu se to nelíbí, ať jde sledovat šipky. Hokej je stále fyzický sport, pár chlapů si to prostě rozdalo bez rukavic a vtaženi do hry byli všichni. I trenéři na střídačce. Devils už vlastně ani nebojují o play off, ale pořád se hraje za klub, za logo, které nosíte na prsou a za celou organizaci. A diváci si to taky užili.

Já jsem si sám podobnou situaci zažil před deseti lety v zápase mého Calgary proti Vancouveru. Rivalita mezi trojicí Edmonton – Calgary – Vancouver byla vždycky velká, ať jsem hrál za Flames nebo Oilers, tak jsem Vancouver nikdy neměl moc rád. Tehdy už na start utkání šla na led čtvrtá formace plná ranařů, což byl jasný signál pro soupeře. Canucks tam taky dali své pořízky a všem bylo jasné, co se stane. My jsme navíc už tehdy měli před zápasem tip od našeho bitkaře, že by k něčemu podobnému mohlo dojít.

Jak se hodil puk, všichni jsme byli ready a všichni se rvali. Osm nás pak zamířilo rovnou do šaten, což nebylo pro oba týmy zrovna příjemné, protože celkem čtyři beci v zápase skončili a kluby musely hrát bez nich. Emoce pak navíc byly ještě mezi třetinami, Vancouver vedl John Tortorella a z celé situace byl úplně vyřízený. Přišel skoro až k nám do kabiny a sápal se po našem trenérovi. Byl to zážitek, užil jsem si to, v televizi to doteď běží jako vzpomínka."