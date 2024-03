Vaněček po dvou sezonách opouští New Jersey, nově bude chytat za San Jose

Vaněček po dvou sezonách opouští New Jersey, nově bude chytat za San Jose

Vítek Vaněček působil v New Jersey od července 2022.

Vítek Vaněček (28) odchází v NHL z New Jersey do San Jose. Sharks jej získali spolu s volbou v sedmém kole draftu v příštím roce výměnou za finského gólmana Kaapa Kähkönena (27). Český brankář působil v Devils druhou sezonu, do týmu přišel v červenci 2022 z Washingtonu.

V tomto ročníku Vaněček odchytal 32 zápasů s průměrem 3,18 obdržené branky na zápas a s úspěšností zákroků 89 procent. Má ještě na příští sezonu platný tříletý kontakt na celkem 10,2 milionu dolarů. V NHL má na kontě 163 utkání s průměrem 2,70 inkasovaného gólu, úspěšností 90,5 procenta a udržel devět nul. V 10 duelech play off má průměr 4,52 obdržené branky a úspěšnost 83,4 procenta.

Capitals draftovali stříbrného medailistu z mistrovství světa osmnáctek z roku 2014 krátce po tomto úspěchu ve druhém kole na 39. pozici. Washingtonu od té doby už nepatřil týden v roce 2021, kdy si jej vybral 21. července v rozšiřovací draftu nováček Seattle, ale celek z hlavního města USA jej získal zpět za výběr ve druhém kole draftu v roce 2023.

V NHL debutoval Vaněček v sezoně 2020/21 po čtyřech sezonách strávených na farmách v Hershey v AHL a v týmu South Carolina Stingrays v ECHL. V červenci 2022 jej Washington vyměnil během draftu v Montrealu za výběry ve druhém a třetím kole.

Käkhönenovi končí po této sezoně dvouletý kontakt na 5,5 milionu dolarů. V ročníku odchytal dosud 31 utkání s průměrem 3,81 a úspěšností 89,5. San Jose získalo také dalšího brankáře Devina Cooleyho z Buffala za výběr v sedmém kole draftu v příštím roce. Americký gólman dosud v NHL nechytal, v této sezoně nastupoval v Rochesteru v AHL.

Devils přivedli kanadského gólmana Jakea Allena z Montrealu za možný výběr ve třetím kole draftu. Canadiens budou nadále platit polovinu příjmu z jeho dvouletého kontraktu na 7,7 milionu dolarů, který vyprší po této sezoně.