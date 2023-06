Češi na prodej. Na trh s volnými hráči vstupují Krejčí, Gudas, Nosek a další

Až se v sobotu 1. července otevře v NHL trh s volnými hráči, bude manažerům k dispozici i několik zkušených borců s českým pasem. Největším jménem je samozřejmě David Krejčí (37), ale kreativní centr určitě nebude měnit adresu. Zajímavější bude, kde skončí Radko Gudas (33), nedávný finalista Stanley Cupu s Floridou, či univerzál Tomáš Nosek (30), který poslední dva ročníky strávil v Bostonu.

Klub: Florida Panthers

Minulá sezona: 72 zápasů (2+15) / 21 zápasů (0+3)

Plat: 2,5 milionu dolarů

Vousatý drtič už v lize vystřídal čtyři kluby a dost možná dojde na další přesun. Ne proto, že by Panthers o služby tvrdě hrajícího obránce snad nestáli, ale záleží spíš na tom, jak si v Miami poradí s platovým stropem. Kvůli němu je možné, že se zadáka dost možná budou muset vzdát. Mluví se například o zájmu Detroitu, Winnipegu či Toronta. Ostrý defenzivní bek by se hodil také Edmontonu.

Gudasovy statistiky ze základní části. Livesport

Klub: Carolina Hurricanes

Minulá sezona: 1 zápas (0+0) / v play off nehrál

Plat: 1,5 milionu dolarů

Naskočil 12. října do úvodního utkání sezony proti Columbusu, odehrál 11 minut, a to bylo všechno. Bohužel. Rychlonohý útočník, který před pár lety dokázal v jednom ročníku NHL dát i 20 branek, vynechal kvůli přetrvávajícím potížím s otřesy mozku celý ročník a jeho kariéra je ve hvězdách. Spekuluje se o tom, že by se mohl vrátit za bratrem Davidem do Litvínova, v NHL nejspíš dohrál.

Ondřeje Kašeho trápí dlouhodobě zranění. Livesport

Klub: Boston Bruins

Minulá sezona: 70 zápasů (16+40) / 4 zápasy (1+3)

Plat: 1 milion dolarů

Do NHL se vrátil po roce stráveném v extraligové Olomouci a vypadalo to, že nikdy neodešel. V kabině potkal staré známé tváře a stal se znovu oporou Bruins, kteří díky 135 bodům zaznamenali nejlepší základní část historie. Jenže Boston následně překvapivě vypadl v 1. kole play off a vše bylo zapomenuto. Že by Krejčí poprvé v kariéře v NHL oblékl jiný dres je více než nepravděpodobné. A to je ještě slabý výraz. Záleží spíš na tom, jestli najde síly a chuť, a ještě rok si zahraje. Velkou roli určitě sehraje i to, jak se rozhodne kapitán Patrice Bergeron, který také zvažuje konec kariéry.

Klub: Boston Bruins

Minulá sezona: 66 zápasů (7+11) / 7 zápasů (0+2)

Plat: 2 miliony dolarů

Vyrovnal si bodové maximum a stejně jako Krejčí patřil k pevným článkům mužstva. Jenže u Bruins, kde hrál druhým rokem, se po neúspěšném play off dost možná bude muset sáhnout do soupisky. A to i proto, že slušné množství hráčů je bez smlouvy, takže je možné, že na specialistu na oslabení a vhazování zkrátka nebudou peníze. Nosek dal už v květnu najevo, že by rád v klubu zůstal.

Noskovi minulá sezona vyšla. Livesport

Klub: Winnipeg Jets

Minulá sezona: 18 zápasů (9-8-1) / bez play off

Plat: 900 tisíc dolarů

V posledních třech sezonách vystřídal čtyři kluby, u Jets za sebou má jednu a nebyla vůbec špatná. Co se s ním bude dít dál je ve hvězdách, Winnipeg nejspíš čeká rušné léto. Na odchodu by brzy měly být opory Pierre-Luc Dubois a Blake Wheeler a nespokojení jsou také Mark Scheifele a gólmanská jednička Connor Hellebuyck... Nicméně Rittich je výbornou variantou pro klub, který hledá spolehlivou dvojku, navíc dočasně může (třeba v případě zranění) zaskočit i jako jednička. Nedávno se mluvilo například o zájmu New York Rangers, kde by mohl nahradit Jaroslava Haláka.

Klub: San Jose Sharks

Minulá sezona: 0 zápasů

Plat: 400 tisíc dolarů

Ročník načal v Minnesotě a příprava se mu vydařila, Wild beka přesto obratem poslali na farmu do Iowy. Ačkoliv ho v průběhu sezony dvakrát povolali do prvního týmu, v NHL si nezahrál. V březnu ho klub trejdoval do Anaheimu, kde už dříve působil, ale ani tam se do prvního týmu nepodíval. V sezoně tak odehrál pouze 51 utkání v AHL a nasbíral 3 góly a 11 nahrávek. V úterý navíc Ducks jeho práva odeslali do San Jose.

Klub: Toronto Maple Leafs

Minulá sezona: 10 zápasů (1+0) / v play off nehrál

Plat: 750 tisíc dolarů

Vytáhlý útočník má za sebou divokou sezonu. Začínal jako hráč Pittsburghu, odtamtud z listiny nechráněných hráčů už v říjnu zamířil do Calgary, a to ho v březnu vytrejdovalo do Toronta. Následně navíc ještě zamířil na mistrovství světa do Rigy. Ačkoliv ročník to byl jistě vyčerpávající, není to tak dávno, co v rozhovoru pro Sport.cz potvrdil, že na NHL nezanevřel a dál hodlá bojovat o pořádnou šanci. Dosud v lize odehrál 35 utkání a vstřelil pět branek.