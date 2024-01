Vzhůru na Sabres! Chlupaté čepice a metry sněhu. Čeští fanoušci pobláznili Buffalo

Přijeli do Buffala, aby si splnili sen a "zbořili" při tom sociální sítě. Patnáctka českých fanoušků vyrazila do Spojených států podpořit hokejové Sabres a ze dne na den se stala jednou z hlavních atrakcí téměř třísettisícového města na břehu Erijského jezera. “Byli jsme takové lokální celebrity,” vypráví v rozhovoru pro Livesport Zprávy lídr českého fanklubu Sabres a hokejový komentátor O2 TV Viktor Maudr.

V Buffalu v prvních dnech nového kalendářního roku napadlo přes dva metry sněhu. Skupinku českých fanoušků ale místní rozeznali i v závějích. Poznávacím znamením se staly čepice s legendární kozí hlavou, kterou měli Sabres mezi lety 1996 a 2006 v logu.

“Ty čepice byly klíčové v tom, že jsme se v Buffalu takhle proslavili. Lidé nás kvůli nim poznávali ve městě, troubili na nás z aut. Když jsme je sundali, zapadli jsme mezi ostatní lidi, ale dokud jsme je nosili na hlavách, tak jsme neměli klid,” popisuje Maudr.

Právě černobílé logo, které nosili Sabres na dresech i v roce 1999 při zatím poslední účasti ve finále Stanley Cupu, hraje důležitou roli i v jeho vztahu s klubem. “Buffalo jsem si vybral právě kvůli tomu znaku. Jako malý jsem sledoval bratra, jak hraje za Sabres na počítači, a to logo jsem si zamiloval.”

Nyní osmadvacetiletý novinář kruh uzavřel a s ikonickou kozou na hlavě se staral o atmosféru v KeyBank Center pro 19 tisíc diváků.

Jak se vám povedlo rozfandit v poslední době spíš komorní arénu v Buffalu?

"Myslím, že se to docela podařilo. V Buffalu momentálně nepanují úplně ideální vztahy mezi fanoušky a hráči, takže nebylo těžké tu atmosféru pozvednout."

Co se v klubu děje?

"Kabina hodně stojí za trenérem Donem Granatem, ale výkony úplně neodpovídají představám a očekáváním. Fanoušci jsou proto nespokojení a dávají to najevo i v hledišti. Tým to teď schytává za těch 13 let, co nebyl v play off. Lidi v Buffalu už nechtějí čekat a proto nevidí práci, která za manažerem za ty tři roky u týmu zůstala. V aréně je při zápasech dost podrážděná atmosféra a hráči to nesou velmi těžce."

Je to vidět i po zápase? Stává se, že by třeba vynechali tradiční děkovačku ve středovém kruhu?

"Ta se v posledních zápasech vůbec nedělá. Hráči většinou ani nepokynou fanouškům hokejkami. Ať se vyhraje nebo prohraje, zmizí do kabiny a tím to pro ně končí. Myslím si, že byli rádi za pozdvižení, které tam udělalo pár nadšenců z Evropy. Ze srandy říkám, že jsme tam zanechali největší českou stopu od Dominika Haška."

V zápasech jste se podle videí ze sociálních sítí starali o atmosféru a dokonce jste mohli roztleskat arénu u velkého bubnu s logem Sabres. Tuhle výsadu mají většinou jen celebrity.

"Je to tak. Když jsme do Buffala mířili, absolutně jsme nečekali, že se věci budou takhle nabalovat a co z toho vznikne."

Byli místní překvapení, že přijela tak početná skupina z Česka? V organizaci Sabres momentálně působí Lukáš Rousek a Jiří Kulich, ale kromě Dominika Haška v klubu zanechali výraznější stopu stopu snad jen Aleš Kotalík a Václav Varaďa.

"Nikdo se nad tím moc nepozastavoval. Jen všichni říkali, že kvůli nám měli povolat Jiřího Kulicha z farmy."

Aktuálně české duo háji barvy Rochesteru v AHL. Jediným vzdáleným pojítkem Buffala s Českem tak je Alex Tuch.

"Je to tak. Ne však přímo s Českem, ale se Slovenskem. Jeho prababička pocházela ze Záhoří, což je region ležící kousek za našimi hranicemi. Alex je na to velmi hrdý. Dokonce má na zádech vytetovaný velký slovenský kříž. Když jsme byly v tunelu u kabin den před zápasem s Vancouverem, tak nám o tom vyprávěl."

Mohli jste si popovídat i s dalšími hráči?

"Ano, potkali jsme téměř celou kabinou. Bohužel jsme ale neviděli Rasmuse Dahlina, Tage Thompsona a Jeffa Skinnera, kteří byli zranění. Byli samozřejmě víc vstřícní kluci a míň vstřícní kluci, ale všichni s námi prohodili alespoň pár slov. Hlavně mladší hráči jako Jack Quinn nebo John-Jason Peterka nás docela ocenili. Mám také jednu vtipnou historku s náhradním gólmanem Devonem Levim."

Povídejte.

"Když jsme si od hráčů nechali podepsat dresy, zeptal se nás, jak se řekne česky nemáš zač. Řekli jsme mu to a protože s námi bylo ještě pár kluků z Ostravy, přiučili jsme ho i nějaký peprnější výrazy. Nejvíc se mu líbilo pro Ostravu typické oslovení začínající na P, takže mám pocit, že na Jiřího Kulicha při dalším povolání do prvního týmu čeká malé překvapení."

Dočká se ho v nejbližší době? Na juniorském MS dovedl českou reprezentaci k bronzu a střelecky se mu daří i na farmě.

"To je hrozně těžké říct. Jirka Kulich několikrát ukázal, že je výborný střelec, ale v NHL musí přidat i další věci. V případě zranění někoho v prvním týmu povolání nahoru přijít může, ale nemyslím si, že by v této sezoně mohl hrát v NHL pravidelně. Na to je ještě čas."

V Buffalu aktuálně chybí výrazná individualita, která by tým bodově táhla. Aktuální lídr týmu Casey Mittelstadt je se 40 body až v polovině šesté desítky ligové produktivity. Mohl by se jí v budoucnu Kulich stát?

"Jak říkám, na to je ještě čas. Teď je hlavní problém v tom, že první dvě lajny zatím v podstatě nehrály v ideálním složení. Stále je někdo zraněný a to je pro klub jako je Buffalo velká komplikace. Tage Thompson hraje po skvělé minulé sezoně s nějakými zdravotními problémy a není to ono. V úvodu ročníku hodně chyběl Jack Quinn a zranění se nevyhnula ani dalším tradičním tahounům."

V posledních týdnech se marodka postupně vyprazdňuje. Jak daleko je postup do play off?

"To je hrozně těžké říct. Je tam nějaká bodová ztráta, ale nic, co by se nedalo smazat. Problém je, že tým má stále problémy s herními výpadky. Když dám jako příklad středeční zápas s Anaheimem, tak tam v prvních dvou třetinách mohla nastoupit Kadaň a byla by lepší než Sabres."

V Česku pracujete pro O2 TV a netajíte se tím, že vaším velkým profesním vzorem je Rick Jeanneret, který až do svých osmdesáti let pravidelně komentoval zápasy Sabres. Vyzkoušel jste si, jaký měl v aréně výhled?

"Celý výlet jsem se pokusil pojmout jako takovou malou pracovní stáž, takže jsem se dostal i na komentátorské stanoviště. I když už Rick nekomentuje, byl to pro mě obrovský zážitek. Musím říct, že Dan Dunleavy, který převzal štafetu, odvádí skvělou práci. Předal mi spoustu postřehů a v jednom z přenosů na mě udělal malý podraz."

Opravdu?

"Při jednom ze zápasů jsem byl u něj na komentátorském stanovišti a řekl mi ať si vezmu sluchátka. Nevěděl jsem proč, protože neměly headset, takže jsem věděl, že nebudu slyšet. On mě ale nechal prostřihnout do vysílání, takže jsem se objevil na obrazovce."

A všiml si toho někdo v Buffalu?

"Fanoušci, co hokej sledují, vědí, že v Buffalu hokej nekomentuju, takže si toho pár lidí všimlo. Na sociálních sítích ale docela ocenili to, že jsem stejně jako Rick Jeanneret navlékl kšandy."

