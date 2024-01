Rozroste se NHL o nový klub? V Utahu hlásí, že by mohli hrát už v příští sezoně

Rozroste se NHL o nový klub? V Utahu hlásí, že by mohli hrát už v příští sezoně

Do hokejové NHL chce nový klub ze Salt Lake City. Společnost Smith Entertainment Group, která vlastní basketbalový tým Utah Jazz v NBA, požádala o zahájení procesu rozšíření soutěže. V tiskové zprávě uvedla, že s komisionářem NHL Garym Bettmanem jedná už zhruba dva roky.

Firma tvrdí, že by mohla vstoupit už do příští sezony. Zápasy by se hrály v hale Delta Center, kde nastupují basketbalisté Utahu. Od roku 2018 hostila aréna v Salt Lake City pět přípravných zápasů týmů NHL. V Utahu se v současnosti hraje nižší liga ECHL, kde nastupuje farma Colorada Utah Grizzlies.

"NHL si cení zájmu Smith Entertainment Group. Utah je slibný trh a těšíme se na naše další diskuse," uvedlo vedení soutěže v prohlášení.

NHL se naposledy rozšířila v roce 2021 o Seattle Kraken a má v současnosti 32 týmů.