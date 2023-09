Z kabiny NHL: Podepsal jsem ve výborné organizaci, teď je třeba se prosadit, říká Rittich

Čtvrtá sezona – pátý klub. Tak vypadá ve zkratce hokejové cestování posledních let pohledem českého brankáře Davida Ritticha (31). Netradiční cestu si zažil i během přípravy na blížící se ročník nejslavnější hokejové soutěže světa, s Los Angeles Kings se vydal do Austrálie, kde se jeho nový zaměstnavatel představil v sérii Global Series proti Arizoně

Z Ameriky do Austrálie to byla pořádná štreka, že?

"Na cestování samozřejmě zvyklý jsem, tentokrát to sice bylo o nějaký ten kousek delší, ale myslím, že jsme se s tím jako tým poprali velmi statečně."

V úvodním utkání, které Arizona vyhrála 5:3, jste se objevil na ledě na posledních dvacet minut. Jak se hrálo v takovém horku?

"Po dlouhé době jsem si zkusil zápasové tempo, ale užil jsem si to. Samozřejmě některé věci nebyly úplně ideální, ale moc práce jsem neměl a potěšilo mě, že jsem neinkasoval."

Z kabiny NHL: David Rittich Livesport

Jak vlastně vypadá hokejová kultura v Austrálii?

"Bylo to fajn, ale bylo samozřejmě vidět, že tak trochu neví, komu fandit. V hledišti jsem viděl všechny možné dresy... Ale hlavně doufám, že si to fanoušci užili."

Pro vás začíná důležitá bitva o první tým, protože konkurence je ve Pheonixu Copleym a Camu Talbotovi velmi silná. Bude to hodně náročné?

"Nevím, jestli na to dokážu odpovědět sám. Rozhodně vím, že to bude těžké a já se pokusím udělat všechno pro to, abych ten boj zvládl."

Například odborný server eliteprospects.com vás aktuálně rovnou pro sezonu 2023/24 řadí do farmářského týmu Ontario Reign. Jste připraven i na to, že si po letech zachytáte v AHL?

"Může se stát cokoliv, já se samozřejmě snažím, aby k tomu nedošlo. Bude záležet na mě a těch dvou dalších gólmanech se kterými tu jsem."

V posledních sezonách jste hodně cestoval, kromě Calgary jste vystřídal i Toronto, Nashville a Winnipeg. Hned 1. července jste letos sáhl po roční nabídce Kings. Byly i jiné možnosti?

"Nějaké konverzace proběhly, ale pak jsem se rozhodl pro Los Angeles. O cestě mimo NHL jsem nepřemýšlel, soustředil jsem se jen na zámoří. Jsem rád, že jsem podepsal smlouvu ve výborné organizaci a teď je třeba se jen prosadit."