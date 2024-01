Růžička dostal pozvánku do reprezentace, pak pomohl k výhře Třince. Cítím se odměněný, řekl

Kanonýr Martin Růžička (38) oslavil návrat do české hokejové reprezentace chytrou přihrávkou na vítězný gól Třince při výhře 5:0 nad Kladnem. Zkušený útočník, který vede společně s Tomášem Filippim (31) z Liberce kanadské bodování extraligy, si zahraje za národní tým poprvé od olympijských her v roce 2018.

"Jsem mile překvapen," uvedl Růžička novinářům po utkání s Kladnem. "Pozvánku jsem dlouho nedostal. Potěšila mě, jsem rád. Už jsem ji ani nečekal. Mám nějaký věk a je spousta skvělých hráčů v Česku i mimo," pokračoval.

Prozradil, že telefonní číslo reprezentačního trenéra Radima Rulíka uložené nemá a původně mu hovor nepřijal. "Něco jsem dělal, proto jsem to nezvedl. Pak se mi ozval agent, že mu volal Radim a zda bych mu nezavolal zpátky. Tak jsem tak udělal a domluvili se," přiblížil.

Přehled utkání Třinec – Kladno 5:0

Růžička se pohybuje na špici produktivity soutěže pravidelně. Minulou sezonu ji vyhrál v základní části i play off. I proto se Rulík podivoval, že lídr Ocelářů nedostával v minulosti více příležitostí. "Občas člověk čeká, že by pozvánka mohla přijít. Ale neřešil jsem to. Snažil jsme se pracovat a nakonec je člověk odměněný, že pozvánku dostal. Tak to někdy je. Musíte pořád pracovat a čekat," popsal Růžička svůj postoj.

Růžička čelil i otázce, zda bude muset v reprezentaci více bránit. "Myslím, že si obranné úkoly plním i tady. Jinak byste úspěšný nebyl. Budu se snažit podřídit tomu, co se hraje a uvidíme," podotkl Růžička.

V jednom týmu se setká i se spoluhráčem z třineckého útoku Danielem Voženílkem, který v sezoně nevynechal žádnou reprezentační akci. "Už prokázal minulou sezonu, když přišel, jak výborný je. Zapadl skvěle. Tým mu pomáhá, učí se, pracuje na sobě hodně. Odvádí skvělou práci a je odměněný," chválil Růžička.

Voženílek pomohl jednou brankou k výhře nad Kladnem. "Jsme rádi, že jsme vyhráli, i když výkon asi nebyl úplně ideální," uznal Růžička. Hosté ještě za bezgólového stavu trefili tyč. V dalším střídání otevřel Andrej Nestrašil skóre po pasu Růžičky. Zakončoval do odkryté branky. "Jsme rádi, že tyčka stála při nás. Skóre mohlo být opačné. Ani ve druhé třetině jsme nehráli vůbec dobře. Ale vyhráli jsme 5:0 a to se počítá," uzavřel.