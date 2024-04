Hráli jsme tak, jak bychom si představovali, pochvaloval si kouč Rulík po výhře nad Německem

Trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka (58) potěšil ve čtvrtečním přípravném utkání s Německem nejen výsledek 3:0, ale zároveň také předvedená hra. Zkušenému kouči se zamlouvalo, jak kompaktním dojmem mužstvo působilo. Zároveň však v rozhovoru s novináři zdůraznil, že příprava teprve odstartovala a jeho tým čeká ještě spousta práce.

"Snažili jsme se hrát aktivně, ale zároveň jsme byli poctiví zpátky. Právě na tom pracujeme, aby tam byl balanc mezi útokem a obranou. Byly tam nějaké slabší chvilky, ale to jsme nahradili obětavostí. Příkladem byl Michael Špaček, když zablokoval tu možná nejnebezpečnější střelu Němců. A muselo ho to hodně bolet," připomněl Rulík.

Líbilo se mu, že jeho svěřenci působili jako skutečný tým. "Hráči si pomáhali, hráli skutečně jako jedna formace. A Dominik Frodl pochytal takové ty nebezpečné skryté střely. Působil na mě v brance velmi jistě. Hráli jsme celkově tak, jak bychom si představovali," pochvaloval si Rulík.

Zdůraznil však, že se jednalo teprve o první zápas. Do vrcholu sezony v podobě květnového mistrovství světa v Praze a Ostravě je ještě daleko.

"Musíme to přijmout s pokorou, před námi je ještě spousta práce a velký úkol. Tohle bylo teprve takové vykopnutí přípravy. Jsme ale rádi, že jsme ostrý zápas zvládli, protože pak je i chuť do práce. Občas je dobré dostat i přes prsty, to je jasné, ale teď je pro nás dobré, že jsme zápas zvládli. Pro atmosféru a klima okolo týmu je to nejlepší, co mohlo být," řekl Rulík.

Zasloužená výhra

Povedeného představení si cenil i proto, že pro některé hráče šlo o zápas po dlouhé době. "Myslím, že pro některé hráče to nebylo vůbec snadné. Za příklad si vezmu Romana Červenku, který končil ve Švýcarsku 4. března, dnes máme 11. dubna, což je přes měsíc. A těch hráčů bylo víc. Skočit do ostrého zápasu po takové době, co hráči vypadnou z tempa, není jednoduché," připomněl Rulík.

"Myslím si ale, že jsme se s tím vypořádali dobře. Během utkání jsme se zlepšovali a myslím, že jsme si tu výhru zasloužili. Mám pocit, že Němci měli jen 13 střel, my jsme hráli zodpovědně do obrany a byli jsme trpěliví," vyzdvihl.

Ostřílený Červenka ho svým výkonem zaujal. "Měl výborný pohyb. Mluvili jsme spolu v sezoně, komunikovali jsme, já jsem rád, jak to přijal. Všechno máme před sebou, uvidíme, ale má za sebou výborné tréninky a potvrdil to i v tom zápasu," uvedl Rulík.

Velmi dobrý pohyb ho však potěšil od celého mužstva. "Pohyb tam byl. A bylo to i díky soupeři, protože přijel se silným týmem. Na ledě to bylo svižné a my jsme za to byli rádi, protože tím se do toho nejlépe zase dostanete, když odehrajete takovéhle utkání," konstatoval Rulík.

Tomáškův hattrick

Hattrickem se zaskvěl David Tomášek. "Když jsem mu volal do Švédska asi třetí den po vyřazení, byl tou sérií psychicky poznamenaný. Promluvili jsme si, a to nejen o hokeji, ale celkově o situacích, které nastávají v životě sportovce. Ten rozhovor byl delší. A já jsem strašně rád, že je tady v týmu. Tu kvalitu jednoznačně má a dnes ji zase potvrdil, přestože ho to vyřazení zasáhlo. Za tři tréninky se dal dohromady a dnes předvedl velmi dobrý výkon."

Pozitivem byl i vítězný debut v reprezentaci pro beka Jakuba Sirotu. "Mluvit o jedincích moc nechci. Jsme tým. V sobotu bude zase jiné složení formací na přesilovky. Každopádně Kuba hrál to, na co je zvyklý z Olomouce - v současném složení jsme chtěli, aby měl stejnou roli. Rozhodli jsme se proto, že mu dáme prostor. A myslím, že když zlepší střelu, tak je to mladý hráč, který má velkou budoucnost," předpověděl Rulík.

V týdnu řešil na tréninku špatnou komunikaci mezi hráči. I v tomto ohledu viděl progres. "Dnes jsem je slyšel až na střídačku, takže super. Hráči často říkají, že mluví, ale já odpovídám, že jsem je na střídačce neslyšel, i když jsem byl třeba blízko obrannému pásmu. Dnes to tam určitě bylo. A teď je potřeba, abychom takhle mluvili i v tréninku, jak jsme mluvili v utkání," řekl Rulík.