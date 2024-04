Jsme rádi, že jsme oba zápasy vyhráli, chválil výkon národního týmu Rulík

Čeští hokejisté navázali vítězstvím 4:2 v druhém přípravném utkání s Německem na čtvrteční výhru 3:0 a kouč Radim Rulík (58) si v rozhovoru s novináři v Karlových Varech pochvaloval kvalitu úvodních herních testů. V příštím týdnu v Českých Budějovicích bude pokračovat v přípravě na MS se stávajícím sedmadvacetičlenným kádrem beze změny a nikdo z vyřazených semifinalistů z Litvínova a Sparty zatím nominaci nedoplní.

Rulík řekl, že jeho tým nezačal druhý zápas vůbec špatně, ačkoliv se jako první prosadil soupeř. "Naopak bych řekl, že jsme začali lépe než první zápas. Už bylo znát, že hráči, kteří nastoupili k druhému zápasu, byli rozehranější. V první třetině šly na nás čtyři střely a dostali jsme jeden gól. Byli jsme víc na puku, měli jsme to pod kontrolou, ale bohužel se stala ta situace, když jsme to v našem oslabení nezahráli úplně správně takticky. Oni nás za to potrestali," uvedl Rulík.

Češi celkově přestříleli soupeře 31:15, v první třetině byl poměr 10:4, přesto museli dohánět ztrátu. Němci ale byli ve vedení pouhých 23 sekund. "Hned další střídání jsme vyrovnali a bylo znát na mužstvu, že se v zápase chce prát o vítězství. Kluci to ukázali hned v tom střídání, protože to opravdu byla hezká a přímočará akce. Celkově měl zápas dobré parametry, bylo to bruslivé, mělo to nasazení. Čtyři, pět, šest střel na nás po třetinách je skvělá vizitka defenzivy. Myslím si, že to bylo zasloužené vítězství," konstatoval Rulík.

Oproti čtvrtečnímu duelu nenastoupili gólman Dominik Frodl, který udržel nulu, autor všech tří branek David Tomášek, kapitán Roman Červenka, další útočník Michael Špaček a obránce Dominik Mašín. V brance debutoval Lukáš Klimeš, v útoku si odbyl premiéru Jáchym Kondelík, zařadili se také Petr Kodýtek s Jiřím Černochem a zadák Jakub Galvas. "Připravujeme se v těch formacích, takže všichni jsou v tréninku a znají model, co chceme praktikovat. Jsem rád, že i ti kluci, co skočili do prvního zápasu, tak dnes odehráli dobré utkání," uvedl Rulík.

Kondelík s Kodýtkem utvořili formaci s Jakubem Flekem a byli u dvou vstřelených gólů na 2:1 v přesilové hře a na 3:1. "Měli výbornou energii, výborně se doplňovali a opravdu byli znát na ledě," pochválil je Rulík. Proti týmu v kádru s osmi aktuálními vicemistry světa byl s výkonem spokojený. "Jsme rádi, že jsme oba zápasy vyhráli, protože je to první týden (přípravy) a pro tu atmosféru je to skvělé, že bude chuť do práce. Ale Němci měli výborné nasazení, zlepšovali se a bylo to opravdu kvalitní přípravné utkání."

Negativum našel na konci dnešního duelu, kdy sice jeho tým uzamkl soupeře v útočném pásmu, ale potom po ztrátě Adama Kubíka ujel Alexander Karachun do úniku a zkorigoval výsledek na 2:4. "Škoda druhé branky, kdy jsme byli jasně na puku v útočném pásmu a soupeř nám ujel sám na bránu. To právě nechceme, ale bylo to za ty zápasy jen jednou, takže to se asi stane," vyjádřil jinak Rulík spokojenost s defenzivní prací.

Národní tým se sejde opět v úterý v Českých Budějovicích, kde ve čtvrtek přivítá Rakousko. V sobotu je pak na programu odveta v Linci. "K žádné změně nedojde. Může se stát, že do toho vstoupí nějaká zdravotní záležitost. Nemám zatím informace. Roman Červenka má určitou virózu, ale myslím si, že by to mělo být dobré. Takže tak, jak jsme, se sejdeme i příští týden," dodal Rulík.