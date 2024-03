Hrachovina v důležité bitvě vynuloval Třinec: Nic se nemění, kdo vyhraje poslední zápas, jde dál

Českobudějovický brankář Dominik Hrachovina (29) si v šestém duelu čtvrtfinále proti hokejistům Třince připsal první nulu v letošních vyřazovacích bojích. Za poslední tři zápasy inkasoval pouze třikrát a zaznamenal během nich celkem 95 úspěšných zákroků. Má tak zásadní podíl na tom, že se Motoru podařilo jako čtvrtému týmu v extraligovém play off vyrovnat sérii z 0:3 na 3:3. A pokud by proti obhájcům titulu uspěl i ve čtvrtek, bude v tuzemsku ve vyřazovacích bitvách o zlato vůbec první. Podobné úvahy však Hrachovina v rozhovoru s novináři mírnil.

Jihočeši působili tentokrát na ledě úplně jinak, než tomu bylo v předchozích dvou domácích vystoupeních. Dvě výhry, jimiž zdramatizovali sérii, kterou měli mnozí možná už za rozhodnutou, jim dodaly pořádnou dávku sebevědomí. A odrazilo se to i na jejich suverénním výkonu, kterým si došli pro kýžené vyrovnání. Vědí však, že musejí zůstat ve stejném módu i pro klíčový duel číslo sedm. Bude zásadní nastavit si vše dobře v hlavě.

"Musíme zůstat nohama na zemi. Pro nás se nic nemění. Kdo vyhraje poslední zápas, jde dál. Vyhraje ten, kdo to bude víc chtít a bude mít i víc potenciálního štěstí. Historie přijde, až se to stane. Zatím se to nestalo," řekl Hrachovina, byť připustil, že jeho mužstvu se podařilo zatlačit Třinec do kouta. "Ale jo. Bylo to 3:0 pro ně, teď je to 3:3. Nejde mluvit jinak než v klišé - a sice, že poslední krok je nejtěžší," dodal devětadvacetiletý gólman.

Statistiky utkání. Livesport

Třinec jeho mužstvo vynuloval v obou domácích zápasech na úvod série, dnes to byli naopak Jihočeši, kdo toho soupeři příliš nedovolil. "Začali jsme být trochu víc svině. Třinec má play off hokej naučený, umí ho hrát. Mají svoji DNA a nevím, proč ten styl najednou změnili. U nás se to někteří teprve učí, pár kluků hraje první play off. Daň za to vždycky nějaká přijde. My ji platili první dvě utkání, tak to zkrátka je. Dnes nám hodně nám pomohl první gól, týmu dodal sebevědomí, pak jsme dali i druhý, pokud si dobře vzpomínám, to se vám pak hned líp dýchá," poznamenal Hrachovina.

Vychytaná nula, na niž v součtu se zápasy předkola proti Karlovým Varům dosáhl v probíhajících vyřazovacích bojích na devátý pokus, pro něho byla druhořadá. "Hlavně, že jsme vyhráli. Ono je jedno, jestli vyhrajete 6:5, nebo jinak. Jednou jsme tu vedli 4:0 a vyhráli 5:4. Člověk má z nuly radost, ale teď jde o poslední krok. A to je ze všeho nejdůležitější. Do Třince si žádnou nulu přenášet nebudeme. To je dávno za námi. Potřebujeme prostě čtvrtou výhru," zdůraznil.

Gólmanova forma graduje

Čisté konto si vysloužil 23 úspěšnými zákroky. "Je fakt, že toho zase tolik neměli... Když k nám však přijeli, nebylo to příjemný. Ale v tak důležitém zápase se do potřebného tempa dostáváte mnohem jednodušeji než v základní části. Hloupě řečeno. Nechci nic shazovat, ale bylo celkem jednoduché se do zápasu dostat," uvedl Hrachovina.

Stejně jako se zlepšuje družina kouče Ladislava Čiháka, graduje také jeho forma a pohoda, v níž chytá. "Asi ano, ale ono je teď jednoduché chvástat se, když se vyhrává. Člověk bojuje. Možná bojuje i za nějakou budoucnost, když slýchává ze všech stran, co se stane, nebo se má stát. Není to moc příjemný. Ale je to, jak to je," řekl Hrachovina a narážel tak na spekulace ohledně jeho budoucnosti v jihočeském klubu.

"Stejně tak člověk bojuje za to, abychom vyhráli a vrátili hokej zpátky sem našim lidem. Atmosféra byla dnes neskutečná, člověk má husí kůži. Získali jsme tři zápasy a můžeme získat čtvrtý. My můžeme pořád jen získat. Šance je, proč ne. Kluci si věří, vnímají, že s nimi můžeme hrát. Uvidíme, jak budeme silní při posledním kroku," podotkl Hrachovina.

Neletěl by namísto cestování autobusem raději letadlem? Tedy stejně jako Třinec k dnešnímu utkání? "Jestli nám někdo zaplatí nějaký hydroplán nebo tak něco, tak určitě," pousmál se Hrachovina.

"Mají neomezené možnosti, tak letěli, za mě normální věc. Pokud na to tým má peníze, proč by neletěli? Je ale strašně složité říci, jestli to ušetří síly. Než se do letadla dostanete, trvá to. Než to vzlítne, trvá to… Než se dostanete z letadla, trvá to. Ale celkově je to určitě příjemnější než jet šest hodin autobusem. Časově to ale taková výhra není. Na druhou stranu, asi by do toho nešli, kdyby si mysleli, že jim to nepomůže,“ doplnil Hrachovina.