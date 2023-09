Čerešňák po bitvě na Spartě: Remíza po základní hrací době byla zasloužená

Jen do třetího kola vydržela neporazitelnost hlavního favorita na zlato v hokejové extralize. Pardubičtí se ve šlágru na Spartě museli nakonec sklonit před domácími Pražany, jimž vyšly lépe nájezdy. Slovenský obránce Peter Čerešňák (30) novinářům řekl, že sparťané byli šťastnější.

"Myslím, že remíza po základní hrací době byla zasloužená. Šance byly na obou stranách, bod bereme, i když je to škoda, protože jsme chtěli víc a sahali po všech třech. Dostali jsme gól v power play domácích třicet sekund před koncem, pak rozhodly nájezdy, v nichž byli domácí šťastnější. To už je loterie. Tak třeba příště," řekl Čerešňák.

Velmi povedený byl v podání jeho týmu obrat na startu třetí třetiny z 1:2 na 3:2 v rozmezí necelé minuty. "Začali jsme dělat ty věci, které vycházejí. Žádný zázrak se nekonal, jen jsme to nechtěli moc komplikovat a přestali vymýšlet. A v podstatě hned v prvních dvou střídáních se to podařilo," uvedl Čerešňák.

Zanedlouho přišel dokonce jásot všech v pardubických barvách v domnění, že David Cienciala zvýšil už na 4:2, jenže jak se ukázalo, byl předčasný. Kotouč po jeho střele zazvonil na horní tyčku a od ní se odrazil ještě do pravé tyče za zády gólmana Josefa Kořenáře.

"Všichni jsme byli v tom, že to byl gól a odrazilo se to od břevna za brankovou čáru, ale zjevně to tak asi nebylo. Nedá se nic dělat," mrzelo Čerešňáka.

Kouč Václav Varaďa si přál do extraligové sezony efektivitu v přesilovkách, ty však zatím jeho mužstvu nefungují ideálně. "V prvních dvou zápasech jsme je zahráli dobře a byly tam šance, jen jsme z toho nedali góly. Dnes nám to tam trošku haprovalo. Samozřejmě si tím chceme pomoct, že proměníme přesilovku. Je to stejně důležité jako ubránit oslabení, rozhoduje to zápasy," řekl Čerešňák.

Atmosféra byla výtečná

I díky příjezdu mnoha lidí z Pardubic se hrálo ve skvělé atmosféře před více než 10 tisíci diváky. "Bylo tady hodně našich fanoušků, ale i těch domácích. Překřikovali se, nadávali si, to k tomu patří. Tohle jsou zápasy, pro které hokej hrajete. Doufám, že naši fanoušci měli i přes prohru ze zápasu radost. Příště už pro ně snad vyhrajeme," přál si Čerešňák.

I když se jednalo o souboj favoritů na extraligové zlato, v přípravě na zápas se tím pro Pardubické nic neměnilo. "Proti každému soupeři do toho jdeme úplně stejně. Na Spartu byla příprava stejná jako v předchozích kolech na Litvínov a Kladno," konstatoval Čerešňák.

Přehled utkání Sparta Pardubice 4:3sn