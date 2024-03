Chceme to ukončit, burcuje před další bitvou střelec vítězné pardubické branky Paulovič

Slovenský útočník Matej Paulovič (29) sice v úterním třetím utkání čtvrtfinále play off na ledě Hradce Králové za nerozhodného stavu překonal Lukáše Paříka (23), ale vítězné branky se dočkal až dnes a po výhře 1:0 posunul hokejisty Pardubic krok od postupu do semifinále. Jeho gól z 57. minuty minulého duelu po trenérské výzvě Mountfieldu neplatil kvůli ataku Tomáše Zohorny (26) na domácího gólmana a Dynamo nakonec prohrálo 1:2 po nájezdech. Ve středu Paulovič v čase 25:01 trefou z pravého kruhu už svou první trefu v letošním play off mohl opravdu oslavit.

Paulovič převzal puk od Adama Musila a prostřelil Paříka. "Áda to tam tahal na střed, uteklo mu to, já jsem tam stál, plácnul jsem do toho a padlo to tam. Jsou to takové góly, že je potřeba to dávat na bránu. Třeba se to odrazí nebo to tam padne. Dneska mi to vyšlo," řekl novinářům Paulovič.

Tentokrát byla jeho branka regulérní a Dynamo si výhru nenechalo vzít. "Určitě jsem byl rád za to, že ten gól platil a že jsme to dotáhli do vítězného konce," podotkl Paulovič. Hradec Králové sice měl šance, odpovědět se snažil velkým tlakem hned po inkasované brance, ale gólman Roman Will díky 24 úspěšným zákrokům v utkání udržel čisté konto.

"Udělali jsme tam pár chyb, to se stává. Jsme rádi, že jsme z toho neinkasovali gól, a takový je sport," prohlásil Paulovič a Willův výkon bylo podle něj zbytečné komentovat. "Viděli jste to sami, není na to co říct. V kabině jsme ho pochválili a jdeme dál."

Kouč Dynama Marek Zadina si cenil obětavosti a množství bloků, které jeho tým k výhře také dovedly. "Taháme za jeden provaz. Myslím, že máme dost dobré mužstvo na to, aby ať je na ledě první nebo čtvrtá pětka, tak každý víme, co chceme, a jdeme si za tím. Stačí dát o gól víc než oni," řekl.

Statistiky utkání. Livesport

I čtvrtý zápas série suverénního vítěze základní části Pardubic s osmým Hradcem Králové skončil rozdílem jediného gólu. "Věděli jsme, že to bude těžká série. Je to derby a děláme všechno pro to, abychom uspěli. Na něco se podíváme (na videu) a věřím, že nás diváci poženou a zvládneme to. Chceme to ukončit," dodal Paulovič před sobotním pátým duelem.