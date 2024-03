Jergl po hubené prohře Hradce: Měli jsme dost šancí, ale neproměnili jsme je

Poprvé v ročníku vyšli hokejisté Hradce Králové gólově naprázdno. Přišlo to pro ně v nejméně vhodný moment. Po porážce 0:1 ve čtvrtém utkání čtvrtfinálové série s Pardubicemi prohrává Mountfield 1:3 na zápasy a v sobotu bude odvracet vyřazení. Útočník Aleš Jergl (29) mezi novináři litoval, že domácí tým řadu šancí neproměnil.

"Zase rozhodovaly maličkosti. Je to o jedné šanci a Pardubicím to tam spadlo, dá se říct, takovou čistou náhodou. O tom ale play off bývá. My jsme měli celkem dost šancí a neproměnili jsme je," řekl Jergl po "fotbalové" prohře, která hráče Mountfieldu mrzela před domácími fanoušky dvojnásob.

Znovu se ozvala bolest Hradce Králové z průběhu sezony, tedy velmi nízká efektivita v koncovce. V základní části extraligy měl nejnižší úspěšnost střelby ze všech týmů. "To je ta bota, která nás pořád tlačí. Stále ale věřím, že tam někde nahoře štěstíčko je a že se to přikloní na naši stranu," řekl Jergl.

Čtvrtý zápas emotivní východočeské série patřil brankářům. Lukáš Pařík chytal velmi dobře, zaskočila ho ale střela Mateje Pauloviče v 26. minutě. Mužem zápasu se tak stal jeho protějšek Roman Will, jenž předvedl výtečný výkon.

"Je to jejich jednička. Musíme do něj víc najíždět a tlačit se za dorážkami. Hraje se před ním, ale druhé dorážky už bohužel nemáme a nedáváme góly. V bráně je velký a dobře kryje prostor, ale nesmíme se dívat na to, že je dobrý gólman. Musíme ho vidět tak, že mu góly můžeme dát," burcoval hradecký útočník.

Padá stále méně gólů

Zatímco série začala devítibrankovou přestřelkou, v dalších utkáních padá stále méně gólů. Co ale spojuje všechny zápasy, to je nejtěsnější rozdíl ve výsledku. Série tak z hradeckého pohledu připomíná loňské semifinále proti Vítkovicím, které nabízelo podobně vyrovnaný a defenzivní boj.

"Dá se říct, že už vás nemůže nic překvapit. Oba týmy už se znají na sto procent a je to jenom o maličkostech," souhlasil Jergl, jehož tým může za stavu 1:3 povzbudit alespoň fakt, že za největším extraligovým favoritem herně nezaostává. "Já si myslím, že jsme v žádném zápase nebyli horší. Podle mě jsme byli vždycky lepší, ale chyběl nám ten krůček," reagoval Jergl.

Statistiky utkání. Livesport

Aktuálně to jsou Pardubice, komu chybí poslední krůček do semifinále. Hokejisté Mountfieldu se v sobotu pokusí ještě vybojovat návrat do své haly. "Teď už nemáme tuplem co ztratit, můžeme jenom získat. Nezbývá nám nic jiného než to urvat v Pardubicích, vrátit sérii zpátky a pak zase k nim," dodal Jergl.