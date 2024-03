Potvrdilo se, že Pardubice můžeme porazit, prohlásil Pavelka a ocenil výkon Paříka

Chybělo jen málo a hokejisté královéhradeckého Mountfieldu by ve čtvrtfinálové sérii play off extraligy prohrávali s Pardubicemi už 0:3 na zápasy. V nájezdové koncovce třetího duelu ale našli ve svých řadách nečekaného hrdinu, kterým se stal obránce Tomáš Pavelka (30).

V rozstřelu se postavil ke dvěma pokusům. Ten první v páté sérii musel proměnit, aby soupeři překazil oslavy. Uspěl a jakmile dostal od trenérů další šanci v osmé sérii, pardubického brankáře Romana Willa opět překonal střelou mezi betony. Hradci Králové v tu chvíli už definitivně zajistil vítězství.

"Měl jsem něco připravené, přece jenom v dnešní době se na tyto situace připravují všichni - hráči i brankáři. V ten okamžik to ale může vyplynout jinak. Při prvním nájezdu jsem naznačil střelu a doufal, že si Will klekne, ale on se ani nehnul. Tak jsem si řekl, že to zkusím potáhnout mezi nohy," popisoval Pavelka první ze dvou zásadních momentů.

Na nájezdy chodil už v průběhu sezony, proto tato volba trenérů nebyla až tolik překvapivá, jak by se na první pohled mohlo zdát. "Podle mě tam mají nějakou tombolu a losují to," smál se hradecký obránce. "Ne, máme na to hráče, protočilo se nás sedm. Všichni kluci tady jsou šikovní, takže myslím, že nájezd by mohl jet kdokoli," odmítal nálepku hrdiny.

Ta mu však patřila právem, neboť právě Pavelkovou zásluhou obhájce stříbra neprohrává v sérii 0:3, nýbrž jen 1:2. "Konečně z toho máme dobrý pocit. Měli jsme chuť a taky nám pomohl divácký faktor, atmosféra byla fantastická a fanouškům za to děkujeme," vzkázal třicetiletý zadák.

Statistiky 3. zápasu. Livesport

Na hradecké snížení přitom vůbec nemuselo dojít. Matej Paulovič tři minuty před koncem základní hrací doby dorazil kotouč do branky a Dynamo slavilo obrat na 2:1, jeho radost však ukončil verdikt rozhodčích u videa. Mountfield uspěl s trenérskou výzvou, neboť Tomáš Zohorna bránil gólmanovi Lukáši Paříkovi v pohybu.

"Musím přiznat, že jak ten gól dali, byla to taková facka. Jakmile jsme si ale vzali challenge a trenéři říkali, že je to padesát na padesát a kontakt tam byl, tak jsme začali věřit. Pak jsem viděl fanoušky, jak se zvedali, když to viděli zpoza trestné lavice. A když rozhodčí rozpažil, tak jsme měli radost, jako kdybychom ten gól dali my," vracel se Pavelka k těžké situaci v závěru třetí třetiny.

Pochvala pro Paříka

Pochválil také brankáře Paříka, který po několika nepříliš šťastných gólech ve druhém utkání tentokrát neudělal chybu. "Chytal výborně. Taky hráči na oslabeních odvedli skvělou práci. Navíc nám přineslo ovoce, že se neustále nabádáme k tomu, abychom byli trpěliví a drželi si našeho hokeje," cení si královéhradecký obránce.

Trpělivost dovedla jeho mužstvo k vůbec prvnímu skalpu východočeského rivala v probíhajícím ročníku. Ve středu se Královéhradečtí doma pokusí o vyrovnání série. "Už v prvních zápasech u nich jsme si dokázali, že máme šanci je porazit, a teď se to potvrdilo. Věřím, že ve středu si za tím půjdeme úplně stejně," dodal Pavelka.