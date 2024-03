Dědek si váží poháru a chce úspěch v play off. Angažmá Varadi bylo možná chybou, řekl

Pardubice splnily první cíl, který si pro aktuální extraligový ročník stanovily, když obhájily vítězství v základní části a získali Pohár Jaroslava Pouzara. Majitel Dynama Petr Dědek (50) si toho váží. Teď chtějí Východočeši uspět i v play off, ve kterém budou útočit na sedmý titul. Naposledy nejvyšší domácí soutěž ovládli před 12 lety.

"Vážím si toho. Je to pohár. Mužstvo má sílu a ukazuje, že je dlouhodobě dobře nastavené. Základní část jsme vyhráli i v loňském roce a vyhrát ji podruhé za sebou už něco znamená," řekl Dědek. Východočeši navíc v základní části získali 121 bodů, což je nový rekord soutěže. "Teď je před námi play off, na které se všichni soustředíme, a chceme uspět," doplnil šéf klubu.

Podle Dědka se ale úspěšnost sezony nedá posuzovat jen podle výsledků v play off. "Poháry se počítají. Měli jsme (v loňském roce) výstavu ke sto letům klubu, a když vidíte s odstupem času, jak každý pohár, každý úspěch je diskutován... Mluví se o něm, píše. Vyhrát dvakrát za sebou základní část je taky kus historie a znamená to, že umíte vyhrávat," podotkl Dědek.

Východočeši vyhráli v dlouhodobé části 41 z 52 zápasů a jen pětkrát prohráli v základní hrací době. Výrazně tím vylepšili výsledky z předešlé sezony, ve které v play off postoupili do semifinále. V boji o finále ale vypadli po sedmizápasové sérii s Třincem.

"Bylo to o milimetry. Tomáš Hyka jel v závěru nájezd, předtím mělo být vyloučení do třech... Vše mohlo být jinak. Byli jsme malinký kousek od finále a věřím, že v něm bychom to zvládli. Naše semifinále mělo hokejově vysokou úroveň," vrátil se Dědek k dramatické bitvě, ve které mohl Hyka v čase 59:57 vyrovnat z trestného střílení, ale brankáře Ondřeje Kacetla nepřekonal. "V play off se musíte naučit zvládnout klíčová utkání. Musíte mít mužstvo dlouho pohromadě. My jsme ho přebudovali. Myslím si, že i v play off ukážeme sílu," věří Dědek.

Pardubice ovládly základní část extraligy. Livesport

Pardubice mají za sebou úspěšnou základní část, ve které ale nezvykle změnily hlavního trenéra. Dědek v polovině ledna odvolal Václava Varaďu, který tým před sezonou převzal místo Radima Rulíka. Dynamo přitom v té době bylo druhé. "Bylo to správné rozhodnutí, udělal bych ho znovu. Možná bylo chybou, že k tomu angažmá vůbec došlo, ale každá chyba, každé angažmá vás posouvá dále. Obě strany," řekl Dědek.

I s odstupem času Varaďovi poděkoval za odvedené služby. "Na druhou stranu, stalo se to a hodnoty klubu, které sdílím, jsou více než to, že jsem musel tenhle krok udělat. Kdyby k němu nemuselo dojít, byl bych radši. Každá změna trenéra, zásah do mužstva v rozjeté sezoně znamená nějaké problémy. Klubové hodnoty jsou ale pro mě víc. Je to uzavřená záležitost a věřím, že obě strany se z toho ponaučí," uvedl.

Varaďa měl s Pardubicemi uzavřenou pětiletou smlouvu. Po jejím vypovězení ze strany klubu se spekulovalo, že vše budou nyní řešit právníci. Při jeho vysokém platu jde totiž o desítky milionů korun. "Nekomentoval bych to. Je dobře, že je klid a můžeme se soustředit na play off," odmítl Dědek odpovědět na dotaz, zde je Varaďův konec v Dynamu již kompletně uzavřen.

