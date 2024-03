Pardubice pokořily rekord Liberce ve velkém stylu. Přímý postup do čtvrtfinále má Kometa

Pardubice pokořily rekord Liberce ve velkém stylu. Přímý postup do čtvrtfinále má Kometa

Ačkoliv většina týmů hrála poslední kolo Tipsport extraligy spíše z povinnosti, některé měly stále o co bojovat. Z tria uchazečů o čtvrtou příčku a přímý postup do čtvrtfinále nakonec vyšla vítězně Kometa, jež za sebou po triumfu 3:2 v prodloužení nad Třincem nechala České Budějovice a Litvínov. Svůj zápas nevypustily ani vedoucí Pardubice, které jednoznačnou výhrou 7:2 pokořily České Budějovice a překonaly rekord Liberce v počtu získaných bodů v jedné sezoně. Na kontě jich mají 121. Bílí Tygři drželi prvenství od ročníku 2015/16, kdy získali 118 bodů. Pardubičtí se zároveň v základní části dostali přes metu 200 vstřelených gólů.

Hokejisté Komety Brno zdolali doma Třinec a zajistili si čtvrté místo s přímým postupem do čtvrtfinále play off. Stačil jim k tomu už zisk bodu poté, co duel skončil po 60 minutách nerozhodně. O čtvrté výhře Brňanů z posledních pěti zápasů rozhodl v čase 61:26 extřinecký Tomáš Marcinko.

Statistiky utkání. Livesport

Sparta zvládla utkání s Mladou Boleslaví a s dlouhodobou částí se rozloučila výhrou. Zápas, ve kterém měli Pražané drtivou střeleckou převahu, rozhodl v čase 58:30 kapitán Michal Řepík. Zápas sledovalo 9 418 diváků, průměrně v základní části do O2 areny chodilo 11 586 fanoušků, což je nový klubový rekord. Se ziskem 111 bodů si Sparta zároveň vytvořila nové maximum.

Vývoj utkání. Livesport

Kladna prohrálo v posledním kole základní části extraligy s Karlovými Vary. Západočeši bodovali naplno podruhé za sebou, obsadili 11. místo a v předkole play off se utkají s Českými Budějovicemi. Rytíře čeká baráž proti vítězi první ligy. Prvním hattrickem v extralize se blýskl útočník Daniel Kružík. Tři góly vstřelili hosté v početních výhodách.

Statistiky utkání. Livesport

Východočeši za vítězstvím vykročili již v první třetině, kdy je v sedmé minutě poslal do vedení Tomáš Vondráček. Proti Mandátově střele ještě Strmeň zasáhl, ale střelec úvodního gólu byl připraven s dorážkou. Ve 12. minutě domácí tým rozehrál první přesilovku, kterou využil po necelé minutě Tomáš Zohorna. Centr druhé formace Dynama v pádu nadvakrát dotlačil puk do branky Motoru.

Statistiky utkání. Livesport

Hosté mohli reagovat v úvodu druhé třetiny, kdy v početní výhodě zakončil Ordoš, ale brankář Will puk udržel. Hráči Dynama si v další přesilovce vedli lépe. Puk, který propadl za Strmeně, dopravil do branky Lukáš Sedlák. Vzápětí se od modré čáry trefil obránce Jan Košťálek, který tak vstřelil dvoustý gól Pardubic v tomto extraligovém ročníku.

Do branky Motoru pak místo Strmeně nastoupil Hrachovina. Toho po čtyřech minutách překonal Patrik Poulíček, který byl znovu na správném místě pro dorážku. Až za stavu 5:0 se poprvé prosadili hosté, snížil obránce Pavel Pýcha. Ještě ve druhém dějství skóroval znovu pardubický kapitán Sedlák, v závěru hosté zásluhou Jana Ordoše využili přesilovku.

Sedmý gól Dynama přidal v 54. minutě Jan Mandát, jenž si vyjel do střelecké pozice a prostřelil gólmana Motoru. Tým Pardubic po utkání převzal Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části sezony, který předával sám Pouzar společně s ředitelem extraligy Martinem Loukotou a prezidentem svazu Aloisem Hadamczikem.

Litvínov zvítězil na ledě Olomouce 4:3 po samostatných nájezdech. Zápas plný zvratů rozhodl vítězným gólem útočník David Kaše. Díky jeho zásahu se Verva posunula na páté místo a v předkole play off se utká s 12. Plzní. Na 10. Hanáky čeká sedmý Liberec.

Vývoj utkání. Livesport

Plzně prohrála doma s Libercem a zakončila základní část pěti porážkami za sebou. Klesla na 12. místo a v předkole play off ji čeká pátý Litvínov. Liberec skončil sedmý a v boji o čtvrtfinále nastoupí proti Olomouci.

Statistiky utkání. Livesport

Hradec Králové si ve Vítkovicích výhrou zajistil lepší pozici pro vzájemné duely v předkole play off, k čemuž mu stačila remíza po 60 minutách. Východočeši vyhráli třetí vzájemný zápas této sezony, v pátém nájezdu rozhodl Aleš Jergl, a reprízu loňského semifinále začnou ve středu na domácím ledě.