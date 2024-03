Byla to nešťastná náhoda, nikomu nic nevyčítám, brání Jeřábek útočníka Pánika

Hokejový obránce Jakub Jeřábek (32) z Třince má za sebou úspěšnou operaci zlomené nohy z pátečního extraligového utkání proti Pardubicím. V prohlášení na klubovém webu vyzval fanoušky, aby přestali útočit na útočníka Richarda Pánika (33), při střetu s nímž se zranil. Klíčový bek Ocelářů utrpěl otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti a sezona pro něj předčasně skončila.

"Zaprvé bych chtěl všem moc poděkovat za podporu. Dostal jsem spoustu vzkazů od přátel, známých i fanoušků. Nechci nic zakřiknout, ale snad můžu říct, že operace dopadla dobře," uvedl Jeřábek, jenž se zranil v prodloužení. Pánik, který ještě na začátku sezony hrál za Třinec, v závěru útočné akce upadl a zalehl Jeřábkovi nohu. "Teď bude záležet na následujících dnech, zatím se soustředím jen na příští týden," doplnil Jeřábek.

Všem aktérům na ledě i divákům na tribunách bylo hned jasné, že se domácí bek vážně zranil. Jeřábek se svíjel na ledě a držel se za pravou nohu, kterou mu lékař během několikaminutového vyšetření zafixoval. Hrací plochu opustil dvaatřicetiletý reprezentant na nosítkách ve velkých bolestech. Klub bezprostředně po zápase oznámil, že musel na operační sál.

"Zároveň bych chtěl všechny poprosit, aby zanechali útoků na jednu osobu. Do našeho sportu emoce patří, Ríša určitě ví, že mohl taky reagovat v určitých situacích jinak. Všichni máme rodiny a blízké, do sportu to nepatří. Moje zranění byla nešťastná náhoda, nikomu nic nevyčítám. I tohle se bohužel někdy v hokeji stává," podotkl Jeřábek.